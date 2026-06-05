Madres y Abuelas de Plaza de Mayo despidieron a Indio Solari: "Sos eterno..."

Querido Indio:

Las Madres de Plaza de Mayo lamentamos muchísimo tu partida.

Te agradecemos para siempre tu arte, tu poesía, tu voz y tu compromiso; tus charlas con Hebe, y aquel poema que nos dedicaste hace tantos años.

Ya estás para siempre en el corazón de nuestro pueblo. Sos eterno, como Diego, como Hebe. Como nuestro Pañuelo Blanco.

Mucha fuerza a tu familia, y a tus millones de seguidores.

Y viva la vida, siempre.

La despedida de Abuelas de Plaza de Mayo

También desde Abuelas de Plaza de Mayo emitieron un comunicado mediante el cual despidieron a Indio Solari y le agradecieron por haberse sumado “a las campañas de búsqueda de nuestros nietos y nietos”.

Acompañando un video donde el músico habla en sus recitales a favor de la recuperación de la identidad de los niños desaparecidos en la última dictadura cívico militar, Abuelas también le agradecen porque “nos acompañaste en cada marcha con tus canciones”.

El texto completo de Abuelas de Plaza de Mayo

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Nos acompañaste en cada marcha con tus canciones. Tu música se convirtió en cierre colectivo de abrazos y resistencia los 24 de marzo. Te sumaste a las campañas de búsqueda de nuestros nietos y nietas, convocaste al movimiento ricotero a preguntarse por su origen y a toda la sociedad a dudar y cuestionarse promoviendo espíritus críticos y libres.

Gracias por abonar a las luchas desde la trinchera del arte.

Abrazamos a tu familia y a quienes hoy te lloran.

Te vamos a extrañar, Indio querido.