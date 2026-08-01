Tragedia en Perú: se estrelló una avioneta turística y murieron 13 personas
El terrible episodio tuvo lugar este sábado en el área de Nazca, poco después de que el vehículo aéreo despegara. Todos los detalles.
Una verdadera tragedia sacudió al sector turístico en Perú. Una avioneta turística cayó abruptamente a tierra en una zona desértica del país, dejando un saldo confirmado de 13 personas fallecidas, entre las que se encuentran el piloto, el copiloto y un grupo de pasajeros, en su mayoría visitantes extranjeros.
El siniestro ocurrió en Nazca, poco después del despegue, cuando la aeronave realizaba un recorrido aéreo habitual sobre uno de los atractivos geográficos más visitados de la región. Según los primeros reportes de las autoridades locales y los equipos de emergencia, la avioneta perdió estabilidad repentinamente por causas que aún se intentan esclarecer y se estrelló de impacto contra el suelo, incendiándose al momento de la colisión.
Operativo de emergencia e investigación en marcha
Efectivos de la Policía Nacional de Perú, bomberos y personal médico se desplazaron de inmediato hacia la zona del impacto para realizar las tareas de rescate. Lamentablemente, debido a la fuerza del choque y al posterior fuego en la estructura del avión, los rescatistas confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes.
Las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) iniciaron las diligencias correspondientes en el lugar para peritar los restos de la aeronave. Se analizan diversas hipótesis, que van desde un posible fallo mecánico en pleno vuelo hasta condiciones meteorológicas adversas o ráfagas de viento imprevistas en la zona.
El trágico hecho ha causado una profunda conmoción tanto en el ámbito local como internacional, reabriendo el debate sobre los controles de seguridad y los protocolos de mantenimiento exigidos a las empresas que prestan servicios de sobrevuelo turístico en el país.
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