Tragedia en Perú: se estrelló una avioneta turística y murieron 13 personas.

El siniestro ocurrió en Nazca, poco después del despegue, cuando la aeronave realizaba un recorrido aéreo habitual sobre uno de los atractivos geográficos más visitados de la región. Según los primeros reportes de las autoridades locales y los equipos de emergencia, la avioneta perdió estabilidad repentinamente por causas que aún se intentan esclarecer y se estrelló de impacto contra el suelo, incendiándose al momento de la colisión.