Feriados: el motivo por el que habrá un fin de semana XXL en noviembre
Noviembre tendrá un fin de semana XXL gracias al corrimiento de uno de los feriados más importantes del calendario argentino.
El calendario oficial de feriados vuelve a ser protagonista en noviembre 2025, luego de que el Gobierno Nacional confirmara el corrimiento del Día de la Soberanía Nacional. La decisión no es nueva ni excepcional: forma parte de la normativa vigente que regula los feriados trasladables y busca ordenar el descanso, promover la actividad turística y favorecer la economía de las provincias en una de las épocas del año con mayor movimiento interno.
El Día de la Soberanía Nacional conmemora la histórica Batalla de Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, un episodio clave en la defensa del territorio argentino. Cada año, esta fecha invita a reflexionar sobre la construcción de la identidad nacional y la resistencia frente a la intervención extranjera.
Este 2025, el feriado cae en jueves, y por ley, cuando esto sucede debe trasladarse al lunes siguiente, generando una ventana ideal para el turismo y el descanso familiar.
El fin de semana largo de noviembre: los detalles
El feriado que conmemora la Batalla de Vuelta de Obligado, originalmente fijado para el jueves 20 de noviembre, se trasladará al lunes 24 de noviembre de 2025, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente para los feriados trasladables.
A este cambio se suma que el viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos, con el objetivo de incentivar el turismo interno y dinamizar la economía regional. Así, el período de descanso abarcará:
Viernes 21: día no laborable
La asistencia queda a criterio del empleador.
Si se trabaja, el pago es normal, sin recargo.
Lunes 24: feriado nacional
Día de descanso obligatorio.
Si se trabaja, corresponde abonar el doble del salario.
En conjunto, estas disposiciones configuran un fin de semana XXL de cuatro días, del viernes 21 al lunes 24 inclusive.
Calendario de feriados 2025
Tras el feriado extendido de noviembre, el año cerrará con dos jornadas inamovibles:
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
