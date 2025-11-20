Feriados: el motivo por el que habrá un fin de semana XXL en noviembre

El calendario oficial de feriados vuelve a ser protagonista en noviembre 2025, luego de que el Gobierno Nacional confirmara el corrimiento del Día de la Soberanía Nacional. La decisión no es nueva ni excepcional: forma parte de la normativa vigente que regula los feriados trasladables y busca ordenar el descanso, promover la actividad turística y favorecer la economía de las provincias en una de las épocas del año con mayor movimiento interno.