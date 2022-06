Posadas: denunciaron a la directora de un jardín maternal por golpear a un bebe de diez meses

Inmediatamente se traslado hasta el jardín, donde se encontró con la directora y le preguntó si el niño se había caído, a lo que le respondieron que no. La mujer decidió llevarlo directamente a una clínica para hacerle estudios médicos.

La directora se ofreció en todo momento a acompañarla, le realizaron estudios de sangre, placas y hematóloga, obteniendo resultados normales y sin complicaciones.

Cuando finalizó el examen medico, volvió al jardín y reclamó que le muestren las filmaciones. Quería saber qué pasó con su bebé y si realmente le decían la verdad sobre la posibilidad de un accidente. Pero la directora se las negó diciendo que no funcionaban las cámaras de vigilancia.

Ante todo lo ocurrido y la sospecha del maltrato, radicó una denuncia penal en la Comisaría de la Mujer, ampliando con fotos de los moretones que presentaba el bebé tanto en la cabeza como en la frente.

Según trascendió, este Jardín Maternal tendría una denuncia anterior por maltrato infantil, radicada por una maestra en febrero del año pasado. La docente relató: “Desde el primer día que llegue al Jardín observe que la directora los ata en una silla a los niños que padecen de trastorno del espectro autista, que son niños que no tienen problema motriz, ellos pueden caminar, pero la directora nos daba la orden que ellos estén toda la mañana atados”.

Continuó especificando que los niños hacían fuerza para moverse y como estaban atados se caían de sus sillas. “Yo los tenía que levantar, me veía obligada a seguir sus instrucciones, en mantenerlos atados en su silla”, completó.

La docente denunciante remarcó que a la Institución asisten niños con discapacidad y no hay profesionales adecuados para tal fin, solamente cuenta con una auxiliar de maestra por el turno de la mañana, pero no tienen un gabinete interdisciplinario.

Por último, mencionó que la directora “le grita mucho a todos los chicos en general, le habla fuerte, y me ordenaba que haga lo mismo porque ellos no hacen caso. Quiero aclarar que desconozco si los padres de estos chicos saben de la situación o si firmaron algún contrato al respecto, ellos no tienen acceso al jardín, les dejan a los chicos en la puerta y se retiran”.

Ahora con esta segunda denuncia realizada por la madre del bebe golpeado, el futuro del jardín quedo en mano de la Justicia de Posadas