Manejaba borracho por la autopista y lo detuvieron para evitar un accidente: "No tomé nada"

control alcoholemia

Los conductores fueron retirados de circulación en el acto, se les retuvo la licencia y no pudieron continuar manejando. Ahora deberán enfrentar multas de hasta 1.800.000 pesos, más la inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia.

Los controles diarios de la ANSV en las rutas del país son fundamentales para intervenir a tiempo. Cada conductor alcoholizado que se retira de la vía pública es un riesgo menos y una posible vida que se salva.

Más de 3 mil alcoholemias positivas durante el verano

Entre enero y febrero la ANSV fiscalizó 1.013.198 vehículos en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. En total se labraron 23.527 infracciones, donde fueron sancionados 3.672 conductores por alcoholemia positiva.

Además, se registraron 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 2.668 conductores sin cinturón de seguridad, 2.662 casos de falta de documentación, 1.034 vehículos sin seguro obligatorio y 1.075 patentes ausentes o adulteradas.

Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.