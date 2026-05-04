Brote de hantavirus en el crucero: intentan determinar el origen de las infecciones
El Ministerio de Salud trabaja con entes internacionales para recabar información sobre los contagios. No hay casos recientes de hantavirus en Tierra del Fuego.
El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que el sábado pasado recibió el primer conjunto de alertas "de un conglomerado de enfermedades respiratorias agudas graves", registradas a bordo del crucero MV Hondius, que actualmente se encuentra en cuarentena anclado en Cabo Verde tras la confirmación de tres muertes por hantavirus.
Por el momento se descarta que los contagios se hayan producido en nuestro país, pero se sabe que el buque realizó diferentes viajes de cabotaje entre Ushuaia y las islas del Atlántico Sur.
"El Ministerio de Salud de la Nación informa que se encuentra realizando el seguimiento de los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, actualmente anclado en Cabo Verde, y mantiene un intercambio permanente con organismos internacionales, autoridades sanitarias provinciales y áreas técnicas nacionales para acompañar la investigación en curso y evaluar los antecedentes epidemiológicos vinculados al itinerario de la embarcación", señalaron desde la cartera que conduce Mario Lugones.
El Centro Nacional de Epidemiología de Argentina tuvo conocimiento de "un conglomerado de enfermedades respiratorias agudas graves a bordo del crucero, incluyendo dos fallecimientos y un pasajero con confirmación laboratorial de hantavirus", precisaron.
"Hasta el momento, se desconoce la ruta de transmisión y se continúan realizando pruebas adicionales en el Laboratorio Nacional de Referencia de Sudáfrica para poder identificar la cepa y origen del brote. La tripulación y los pasajeros se mantienen aislados y las personas enfermas fueron trasladadas para recibir la atención sanitaria necesaria", confirmaron desde la cartera sanitaria.
Cómo fue el itinerario del buque MV Hondius
MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó de Montevideo, Uruguay, e ingresó al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre de 2025 con una tripulación de 70 personas y un total de 170 pasajeros a bordo.
"Desde allí realizó diferentes viajes de cabotaje entre Ushuaia, el sector antártico e islas del Atlántico Sur y el 1o de abril de 2026 zarpó con destino a Georgias y Sandwich del Sur, Santa Elena y otros puntos del Atlántico Sur. La provincia de Tierra del Fuego no reportó eventos de importancia sanitaria", aclararon desde el Ministerio de Salud.
"Cabe destacar que Tierra del Fuego no tiene presencia de hantavirus y que no ha registrado casos desde que esta enfermedad se incorporó a los eventos de notificación obligatoria en nuestro país, en el año 1996. Su provincia vecina, Santa Cruz, no registra casos desde hace 7 años", señalaron las autoridades sanitarias argentinas.
También precisaron que "la región Sur se encuentra en zona de seguridad, con solo 10 casos notificados", entre las provincias de Neuquén, Río Negro, y Chubut durante el período entre el 29 de julio de 2025 y de 2026.
"Si bien actualmente Cabo Verde lidera la gestión del brote, la cartera sanitaria nacional se encuentra recabando información sobre el estado de salud de las personas a bordo, los antecedentes de viaje y el posible vínculo epidemiológico entre los casos reportados. Asimismo, la ANLIS-Malbrán participa del intercambio técnico con los países involucrados y puso a disposición colaboración técnica con la investigación internacional", remarcaron.
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