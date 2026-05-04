Brote de hantavirus en el crucero: intentan determinar el origen de las infecciones

"Hasta el momento, se desconoce la ruta de transmisión y se continúan realizando pruebas adicionales en el Laboratorio Nacional de Referencia de Sudáfrica para poder identificar la cepa y origen del brote. La tripulación y los pasajeros se mantienen aislados y las personas enfermas fueron trasladadas para recibir la atención sanitaria necesaria", confirmaron desde la cartera sanitaria.

Cómo fue el itinerario del buque MV Hondius

MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó de Montevideo, Uruguay, e ingresó al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre de 2025 con una tripulación de 70 personas y un total de 170 pasajeros a bordo.

"Desde allí realizó diferentes viajes de cabotaje entre Ushuaia, el sector antártico e islas del Atlántico Sur y el 1o de abril de 2026 zarpó con destino a Georgias y Sandwich del Sur, Santa Elena y otros puntos del Atlántico Sur. La provincia de Tierra del Fuego no reportó eventos de importancia sanitaria", aclararon desde el Ministerio de Salud.

hantavirus Una adolescente de 15 años falleció por hantavirus en Chubut.

"Cabe destacar que Tierra del Fuego no tiene presencia de hantavirus y que no ha registrado casos desde que esta enfermedad se incorporó a los eventos de notificación obligatoria en nuestro país, en el año 1996. Su provincia vecina, Santa Cruz, no registra casos desde hace 7 años", señalaron las autoridades sanitarias argentinas.

También precisaron que "la región Sur se encuentra en zona de seguridad, con solo 10 casos notificados", entre las provincias de Neuquén, Río Negro, y Chubut durante el período entre el 29 de julio de 2025 y de 2026.

"Si bien actualmente Cabo Verde lidera la gestión del brote, la cartera sanitaria nacional se encuentra recabando información sobre el estado de salud de las personas a bordo, los antecedentes de viaje y el posible vínculo epidemiológico entre los casos reportados. Asimismo, la ANLIS-Malbrán participa del intercambio técnico con los países involucrados y puso a disposición colaboración técnica con la investigación internacional", remarcaron.