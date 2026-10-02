Mapa de las tormentas EN VIVO: minuto a minuto las lluvias en el AMBA
Desde las primeras horas de este sábado, el AMBA estará cubierto: enterate el detalle minuto a minuto de las tormentas que opacarán el fin de semana.
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana comenzará con intensas tormentas que obligarán a modificar cualquier plan al aire libre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para este sábado, el organismo anticipó fuertes lluvias, por lo que habrá que tomar precauciones.
Durante las primeras horas de la madrugada y el transcurso de la mañana, la región estará bajo la influencia de lluvias y chaparrones persistentes, con probabilidades de precipitación que alcanzarán su pico máximo hacia el mediodía.
En tanto, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 11°C, mientras que la máxima apenas tocará los 16°C. Predominarán los vientos del sector noreste, con velocidades moderadas de hasta 18 km/h (11 mph), rotando gradualmente hacia el este durante el cierre del día.
Cabe señalar que, a partir de las primeras horas de la tarde, el frente de tormenta comenzará a desplazarse, dando paso a un escenario mayormente nublado pero sin lluvias significativas. Para la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse por completo, abriendo la puerta a un domingo con ascenso de la temperatura y cielo parcialmente cubierto.
Mapa de las tormentas EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias en el AMBA
Recomendaciones ante fuertes tormentas
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Permanecé bajo techado: Evitá salir de la casa o edificio a menos que sea una emergencia.
Alejate de zonas de riesgo: Mantenete lejos de ventanas, espejos, estructuras metálicas y árboles que puedan caer por el viento o recibir descargas eléctricas.
Desconectá artefactos eléctricos: Desenchufá electrodomésticos para prevenir daños por picos de tensión o caídas de rayos.
No circules por calles anegadas: Evitá caminar o conducir por zonas inundadas; la corriente puede ser más fuerte de lo que aparenta y ocultar pozos o cables sueltos.
Si te encontrás al aire libre o manejando:
- Detené la marcha en un lugar seguro (lejos de árboles, postes de luz o marquesinas), encendé las luces de emergencia y permanecé dentro del auto con las ventanillas cerradas.
- Buscá refugio en un edificio seguro inmediatamente. No te resguardes debajo de árboles ni de estructuras metálicas.
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