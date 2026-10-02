Mapa de las tormentas EN VIVO: minuto a minuto las lluvias en el AMBA

Cabe señalar que, a partir de las primeras horas de la tarde, el frente de tormenta comenzará a desplazarse, dando paso a un escenario mayormente nublado pero sin lluvias significativas. Para la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse por completo, abriendo la puerta a un domingo con ascenso de la temperatura y cielo parcialmente cubierto.