Mapa en vivo de la tormenta en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias más fuertes
De acuerdo a lo sentenciado por el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas golpearán fuerte a Capital y el Gran Buenos Aires en las próximas horas.
La tranquilidad climática en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene las horas contadas. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se mantienen en máxima alerta ante la inminente llegada de severas tormentas y fuertes ráfagas de viento durante las próximas horas.
Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para la noche de este miércoles y la mañana del jueves. Se prevé que el fenómeno se intensifique fuertemente hacia la noche y las primeras horas de la madrugada, generando condiciones adversas para la circulación y la vía pública.
Inminente llegada de las tormentas al AMBA
El reporte meteorológico advierte sobre la llegada de precipitaciones intensas que podrían dejar valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros, superando esos guarismos de manera puntual en diferentes sectores del conurbano bonaerense.
Acompañando las lluvias, se aguarda una elevada actividad eléctrica, la posibilidad de caída de granizo localizado y ráfagas del sector sur que podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km/h. Esta irrupción del viento no solo complicará el escurrimiento del agua, sino que desencadenará un abrupto descenso de las marcas térmicas, dando paso a una jornada mucho más fresca y fría hacia la mañana subsiguiente.
El pico de mayor intensidad se espera a lo largo de la noche y la madrugada. No obstante, los especialistas estiman que el sistema de tormentas comenzará a desplazarse hacia el este con el correr de la mañana, logrando una mejora paulatina de las condiciones climáticas hacia el mediodía.
Mapa en vivo de la tormenta en el AMBA
Recomendaciones oficiales para la población
Frente a la magnitud de las tormentas previstas, los organismos de Defensa Civil y Emergencias difundieron una serie de precauciones para minimizar riesgos en la vía pública y los hogares:
-
Evitar sacar bolsas de basura: Se solicita a los vecinos no depositar los residuos en la calle para evitar la obstrucción de sumideros y desagües.
Asegurar objetos sueltos: Retirar de balcones, terrazas y jardines cualquier elemento que pueda volar por el viento (como macetas o chapas).
Precaución al conducir: Moderar la velocidad y mantener distancia entre vehículos ante la disminución de visibilidad y el asfalto mojado. Evitar transitar por calles anegadas.
Refugio en la actividad eléctrica: No resguardarse debajo de árboles ni estructuras metálicas durante los momentos de mayores descargas eléctricas.
Líneas de contacto: Recordaron mantener a mano la línea gratuita 103 de Emergencias de la Ciudad/Municipios y el 107 (SAME) para urgencias médicas.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario