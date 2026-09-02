Mapa en vivo de la tormenta en el AMBA: a qué hora llegan las lluvias más fuertes

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Acompañando las lluvias, se aguarda una elevada actividad eléctrica, la posibilidad de caída de granizo localizado y ráfagas del sector sur que podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km/h. Esta irrupción del viento no solo complicará el escurrimiento del agua, sino que desencadenará un abrupto descenso de las marcas térmicas, dando paso a una jornada mucho más fresca y fría hacia la mañana subsiguiente.