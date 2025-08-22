MinutoUno

Mapa en vivo de las lluvias del viernes en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas más fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de hoy en el AMBA: puede haber chaparrones fuertes.

Las lluvias comenzaron a hacerse sentir en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense desde esta mañana, con chaparrones dispersos, algo que se mantendrá durante las horas de la tarde, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

image

La buena noticia es que hacia la noche mejorarán las condiciones climáticas y tras unos fuertes vientos se despejará e cielo y se espera un fin de semana a pleno sol en la zona del AMBA.

lluvias y viento
Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Luego de un cierre de semana con precipitaciones, para el fin de semana regresaría el buen tiempo, junto a un frente frío en los últimos manotazos del invierno.

El SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima. Según el informe del organismo nacional, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas térmicas que rondarán entre 6 grados de mínima y 15 de máxima.

frio frio polar

El domingo tendría condiciones del tiempo similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17

Mapa en vivo de las lluvias

