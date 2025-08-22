Mapa en vivo de las lluvias del viernes en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de hoy en el AMBA: puede haber chaparrones fuertes.
Las lluvias comenzaron a hacerse sentir en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense desde esta mañana, con chaparrones dispersos, algo que se mantendrá durante las horas de la tarde, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La buena noticia es que hacia la noche mejorarán las condiciones climáticas y tras unos fuertes vientos se despejará e cielo y se espera un fin de semana a pleno sol en la zona del AMBA.
Cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Luego de un cierre de semana con precipitaciones, para el fin de semana regresaría el buen tiempo, junto a un frente frío en los últimos manotazos del invierno.
El SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima. Según el informe del organismo nacional, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas térmicas que rondarán entre 6 grados de mínima y 15 de máxima.
El domingo tendría condiciones del tiempo similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17
Mapa en vivo de las lluvias
