Inesperado cambio del pronóstico de lluvias en Buenos Aires: el informe meteorológico que nadie esperaba

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este viernes en la zona del AMBA.

Las lluvias volverán a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con la posibilidad de que se registren algunas tormentas fuertes, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La buena noticia para la zona del AMBA es que al menos en lo que queda de este jueves 21 de agosto no habrá chaparrones pero desde hoy comenzarán a bajar las marcas térmicas.

Lluvias en el AMBA

Según informó el SMN, las lluvias y las tormentas volverán a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires desde este viernes 22 de agosto de 2025.

Por la mañana se podrían registrar algunas lluvias débiles y luego del mediodía se esperan algunas tormentas más fuertes en toda la zona del AMBA. Por la noche mejorará el tiempo.

Por la noche mejorarán las condiciones meteorológicas, con alguna chance de lluvia menor, y empezará a bajar fuerte la temperatura en la Ciudad y el Conurbano.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima en el AMBA. Según el informe del organismo nacional, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas térmicas que rondarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.

El domingo tendría condiciones del tiempo similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17.

