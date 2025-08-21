Inesperado cambio del pronóstico de lluvias en Buenos Aires: el informe meteorológico que nadie esperaba

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima en el AMBA. Según el informe del organismo nacional, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas térmicas que rondarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.

frio polar.jpg Frío polar en Buenos Aires.

El domingo tendría condiciones del tiempo similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17.