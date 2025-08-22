Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 22 de agosto
El cierre de la semana en el AMBA podría marcar el regreso del cima inestable, con posibles lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de la ciclogénesis que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se vivió leve respiro a las lluvias, que podrían regresar en el cierre de la semana, con un viernes con clima inestable, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el viernes se presenta con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 12 y 18 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Luego de un cierre de semana con posibles precipitaciones, para el finde regresaría el buen tiempo, junto a un frente frío en los últimos manotazos del invierno.
El SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima. Según el informe del organismo nacional, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas térmicas que rondarán entre 6 grados de mínima y 15 de máxima.
El domingo tendría condiciones del tiempo similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17.
