Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 18 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional sorprendió con sus probabilidades de lluvias para este jueves en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Mientras que se mantienen las temperaturas templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a la espera de la llegada de la primavera, podrían regresar el tiempo inestable en antes del final de la semana, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este jueves 18 de septiembre en el AMBA, el SMN prevé neblinas en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se estima entre 13 y 23 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El viernes se presentaría también con cielo mayormente nublado, pero con probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche, y acompañado de una temperatura mínima de 15 grados y una máxima que ascendería a los 26, en el día más caluroso de la semana.
Si bien en el inicio de la semana el organismo nacional no preveía precipitaciones en su pronóstico extendido para el AMBA, cambió: el sábado 20 de septiembre, en la antesala de la primavera, regresarían las lluvias.
El SMN pronostica un sábado con tormentas durante toda la jornada, junto con temperaturas que rondarán entre 16 y 20 grados.
