Alerta meteorológica por tormentas con granizo sacude hoy jueves a medio país: cuáles son las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su aviso para este jueves por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
Varias zonas del país se encuentran afectadas este jueves por el mal clima, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este jueves 5 de marzo a zonas de al menos 12 provincias.
El aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Córdoba, San Luis, Santa Fe, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego del alivio climático de este miércoles, y tras un día con mucho calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir dos jornadas seguidas de lluvias, que harán caer las temperaturas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional prevé un jueves con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias desde la mañana y hasta la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 grados de mínima y 24 de máxima.
