Alerta meteorológica por tormentas con granizo sacude hoy jueves a medio país: cuáles son las zonas afectadas

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego del alivio climático de este miércoles, y tras un día con mucho calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir dos jornadas seguidas de lluvias, que harán caer las temperaturas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional prevé un jueves con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias desde la mañana y hasta la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 grados de mínima y 24 de máxima.