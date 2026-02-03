Se desbloquearon las lluvias en Buenos Aires y se vienen más días con tormentas: a qué hora se vuelve a largar
Es inminente el regreso de las lluvias y tormentas al AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Cómo sigue el clima y qué pasa con el calor.
La ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pudo haber tocado su pico este martes con máximas de 37 grados, y tras alguna inestabilidad, que en algunas zonas vino de la mano de tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un alivio térmico pero también más días con lluvias.
El martes tuvo temperaturas de entre 21 y 37 grados, por lo que el organismo nacional mantenía una alerta por calor. También hubo advertencias por precipitaciones fuertes, las que llegaron de forma sorpresiva en horas de la tarde, generando algunas complicaciones en zonas del conurbano.
La buena noticia para los habitantes del AMBA es que la inestabilidad trajo consigo un abrupto descenso de las temperaturas, que bajaron casi 8 grados en algo más que una hora. Sin embargo, parece que se desbloquearon las lluvias, y ahora se esperan más días con agua de los que estaban previstos.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Si bien se esperaban precipitaciones para el jueves, cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias para este miércoles 4 de febrero en el AMBA. El organismo nacional prevé una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas aisladas en horas de la tarde, con marcas térmicas de entre 23 y 32 grados.
Se mantiene el mal clima para el jueves, en una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado y chances de lluvias durante todo el día, con tormentas asiladas en la mañana y tarde y chaparrones en la noche; junto a temperaturas de entre 23 y 33 grados.
Para sumar malas noticias climáticas, la inestabilidad se extendería al viernes, con probabilidades de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. El cierre de la semana se prevé con temperaturas estimadas en 18 grados para la mínima y 29 para la máxima, notándose el descenso.
El buen clima regresaría para el fin de semana. El SMN espera un sábado con cielo entre algo nublado y despejado, con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 30 grados; mientras que el domingo tendría cielo ligeramente nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 30 grados, con la amplitud térmica como característica.
