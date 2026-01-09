Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA: se viene el agua en la Ciudad

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA

Según el SMN, las lluvias llegarán a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense en la noche de este viernes, extendiéndose durante toda la jornada del sábado, donde el termómetro oscilará entre los 19° y 24°. Las precipitaciones serán aisladas y sacudirán el fin de semana, ocasionando el regreso del calor con temperaturas por encima de los 30°.