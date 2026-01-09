Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA: se viene el agua en la Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de lluvias en la noche de este viernes, lo que se extenderá hacia el sábado.
El alivio climático que caracterizó la primera semana de 2026 está por sufrir algunos cambios. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el periodo de cielos despejados y temperaturas agradables cederá el paso a un frente de inestabilidad, marcando el regreso inminente de las tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En este sentido, el organismo advirtió por las lluvias que llegan este viernes y para quedarse, dado que se extenderán también a la jornada del sábado.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Según el SMN, las lluvias llegarán a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense en la noche de este viernes, extendiéndose durante toda la jornada del sábado, donde el termómetro oscilará entre los 19° y 24°. Las precipitaciones serán aisladas y sacudirán el fin de semana, ocasionando el regreso del calor con temperaturas por encima de los 30°.
De acuerdo al sitio Meteored, las lluvias estarán presentes en el AMBA a partir de las 23 horas de este viernes, trayendo inestabilidad y un cambio absoluto en el clima que, hasta el momento, era bastante benevolente con los porteños y bonaerenses, considerando que enero es un mes habitualmente caluroso.
Mapa en vivo: seguí la llegada de la lluvia
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
