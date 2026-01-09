El verdadero motivo por el que Wanda Nara dejó a Martín Migueles: "Le encantan las..."
La mediática conductora puso fin a una relación de pocos meses y Juan Etchegoyen asegura que hay motivo poderoso detrás de esta ruptura.
La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles llegó a su fin, y tras confirmarse la noticia, han comenzado a filtrarse los detalles de los conflictos que dinamitaron la pareja. El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de desglosar los pormenores de esta separación en su programa.
La verdad de la mediática ruptura
El conductor de "Mitre Live" inició su descargo asegurando que ya existía una confirmación previa por parte del ex de la mediática: “Ustedes saben que esta mañana Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles y tengo data para contarles, básicamente la verdad de todo este quilombo”.
Según la información recogida por Etchegoyen, la decisión final fue tomada por la propia conductora: “Primero quiero decirles que la que corta la relación es Wanda. La conductora lo dejó a Migueles porque le cansó el combo con el que venía él. Los rumores de infidelidad, su cholulismo desmesurado porque le encantan las famosas sumado a lo judicial”.
Desconfianza y el detonante final
La ruptura parece estar ligada a una profunda desilusión personal. El periodista sugirió que Wanda sospechaba de las verdaderas intenciones de su ahora exnovio: “Después se verá si Migueles cometió un delito o no, pero lo que me dicen a mí es que Wanda lo deja porque se habría enterado de algo que no tiene vuelta atrás y que lo que pasó en estos días con su ex no le gustó para nada y se sintió usada”.
Además, el entorno de la empresaria dejó entrever que ella se sentía un trofeo mediático más que una pareja sentimental: “En algún punto me dicen que Wanda sentía que Migueles estaba con ella por quién es y no por algo sentimental. Me dicen también que se enteró de algo grave pero no me especifican qué. Y lo que pasó en Uruguay con el periodista Gustavo Descalzi fue la gota que rebalsó el vaso”.
Finalmente, el comunicador subrayó que la principal preocupación de Wanda para alejarse de Migueles tiene que ver con su entorno familiar y legal: “Wanda no está de acuerdo con los manejos que hizo Migueles y no quiere tener a alguien cerca que puede generarle problemas con la tenencia de sus hijas”.
