El verdadero motivo por el que Wanda Nara dejó a Martín Migueles: "Le encantan las..."

Desconfianza y el detonante final

La ruptura parece estar ligada a una profunda desilusión personal. El periodista sugirió que Wanda sospechaba de las verdaderas intenciones de su ahora exnovio: “Después se verá si Migueles cometió un delito o no, pero lo que me dicen a mí es que Wanda lo deja porque se habría enterado de algo que no tiene vuelta atrás y que lo que pasó en estos días con su ex no le gustó para nada y se sintió usada”.