Estremecedor: el video del momento exacto en que un agente de migraciones mata a una mujer en una camioneta
El escandaloso episodio ocurrido en Estados Unidos trascendió al mundo entero y ahora se conocieron nuevas imágenes del asesinato de Renee Nicole Good.
Recientemente han salido a la luz nuevas grabaciones que capturan el instante en que un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos terminó con la vida de una mujer en Minnesota. Los hechos ocurrieron mientras la víctima se encontraba en su vehículo y, supuestamente, intentaba eludir un procedimiento oficial.
El material audiovisual, publicado originalmente por Alpha News, fue grabado por uno de los agentes con su teléfono móvil. En la secuencia, de menos de un minuto de duración, se percibe la tensión entre el oficial Jonathan Ross y Renee Nicole Good, de 37 años, quien estaba acompañada por su esposa, Rebecca Good.
En las imágenes se observa incluso a la mascota de la pareja dentro de la camioneta mientras Ross rodea el vehículo sin dejar de filmar. En un momento dado, se escucha a Renee intentar calmar la situación: “Está todo bien, amigo. No estoy enojada”.
Sin embargo, mientras Rebecca discutía con el oficial, otros agentes arribaron al lugar y ordenaron a Renee descender del automóvil. Ante la negativa, la mujer aceleró para huir. En ese fragmento del video, la imagen se vuelve inestable y se perciben tres detonaciones. Aunque Renee logró avanzar unos metros, terminó colisionando contra un coche aparcado y, posteriormente, los servicios médicos confirmaron su fallecimiento en el sitio.
Posturas oficiales y controversia
El Departamento de Seguridad Nacional ha respaldado el uso de la fuerza, alegando que el oficial actuó en “defensa propia” y vinculando la acción de la mujer con un ataque violento. A través de la red social X, el organismo sentenció: “Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo”.
Esta visión fue reforzada por el vicepresidente JD Vance, quien defendió la actuación policial en sus redes sociales: “Miren esto, por muy duro que sea. A muchos les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado ni acosado, y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”.
