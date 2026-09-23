Mar del Plata: desvalijaron la casa de un hombre fallecido e imputaron a la mujer que hacía limpieza

Entre los objetos había dos televisores, un parlante, un sommier y una consola PlayStation 5 con dos joysticks. También encontraron un compresor, herramientas de mano, un atornillador, una pulidora eléctrica, una agujereadora y varios ventiladores.

Algunos de los elementos encontrados durante el allanamiento

Además, durante el operativo se secuestró una pistola de airsoft, documentación correspondiente a una vivienda y el auto Peugeot 308 convertible.

Luego del procedimiento, la fiscal Florencia Salas dispuso el secuestro de los elementos encontrados y notificó a la mujer de la formación de una causa en su contra por el delito de hurto calamitoso.

Por el momento, la mujer no quedó detenida. La fiscalía decidió no imponer una medida restrictiva de la libertad y la investigación continuará para determinar las circunstancias en las que fueron retirados los bienes de la vivienda después de la muerte de su propietario.