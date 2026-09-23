Mar del Plata: desvalijaron la casa de un hombre fallecido e imputaron a la mujer que hacía limpieza
La mujer, de 41 años, tenía acceso a la vivienda y quedó imputada por el robo de distintos objetos y un auto.
La investigación por un robo dentro de la vivienda de un hombre fallecido en la ciudad de Mar del Plata culminó con la imputación de una mujer de 41 años que realizaba tareas de limpieza en el domicilio. Tras un allanamiento, recuperaron parte de los elementos denunciados como sustraídos, incluyendo un auto.
La causa comenzó luego de que el hermano del hombre recientemente fallecido ingresara a la vivienda, situada en el barrio Bernardino Rivadavia, y la encontrara prácticamente vacía. Entre los bienes faltantes había un vehículo Peugeot 308 convertible.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1. A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a reunir pruebas para determinar qué había ocurrido con las pertenencias del fallecido y quiénes habían ingresado al inmueble.
Para el avance de la investigación, se analizaron cámaras de seguridad privadas y municipales y se tomaron testimonios a vecinos de la zona. Con esos elementos reunidos, los investigadores lograron identificar a una mujer de 41 años que tenía acceso a la propiedad debido a que había trabajado ahí realizando tareas de limpieza.
Los elementos encontrados en el allanamiento
Con la evidencia reunida, la jueza de Garantías Rosa Frende autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Marconi, casi Quintana. El procedimiento permitió recuperar una importante cantidad de elementos que habían sido denunciados como robados.
Entre los objetos había dos televisores, un parlante, un sommier y una consola PlayStation 5 con dos joysticks. También encontraron un compresor, herramientas de mano, un atornillador, una pulidora eléctrica, una agujereadora y varios ventiladores.
Además, durante el operativo se secuestró una pistola de airsoft, documentación correspondiente a una vivienda y el auto Peugeot 308 convertible.
Luego del procedimiento, la fiscal Florencia Salas dispuso el secuestro de los elementos encontrados y notificó a la mujer de la formación de una causa en su contra por el delito de hurto calamitoso.
Por el momento, la mujer no quedó detenida. La fiscalía decidió no imponer una medida restrictiva de la libertad y la investigación continuará para determinar las circunstancias en las que fueron retirados los bienes de la vivienda después de la muerte de su propietario.
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