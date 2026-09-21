"Lamentamos informar": cervecería artesanal tuvo que cerrar su sucursal más popular por la crisis económica

Como testamento de una trayectoria impecable -y un poco pegajosa por la cerveza derramada- los muchachos dejaron sus sentidos párrafos de despedida para el local donde hubo primeras citas, noches extensas y DJs empecinados en mezclar la música de Britney Spears con metal.

"¿Cuánto sale la propiedad? Un poco cada uno y listo. ¡Grandes momentos en esa barra!", comentó alguien, mientras otra persona recordó con amigas "nuestros mejores momentos ahí y las mejores pizzas cuatro quesos".

Pero los alquileres son un factor determinante para el éxito de un negocio en el rubro de la gastronomía: si el salón es demasiado grande, o si es chico, si el contrato es caro, y más.