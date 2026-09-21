"Lamentamos informar": cervecería artesanal tuvo que cerrar su sucursal más popular por la crisis económica
Sus seguidores ya lamentan el cambio de locación en Instagram, pero hay tiempo hasta fin de mes para pasar a brindar por última vez.
Bajó la espuma del éxito que tuvieron hace 15 años los bares especializados en cerveza artesanal y hoy en día la falta de público y la crisis de consumo obligaron a más de un empresario a reacomodar sus expectativas. Por eso se registraron numerosos cierres desde enero, y el más reciente fue en Mar del Plata, donde Gaukler anunció su despedida.
"Nos despedimos de Gaukler San Luis", publicaron este lunes los encargados de la marca de cerveza artesanal que hacía una década reinaba en su locación de San Luis 2944, en el barrio Chauvín de Mar del Plata.
Técnicamente, el cierre de la sucursal sobre la calle San Luis no es el producto de la falta de ventas o de menos público, sino de otro frente de batalla: el del mercado inmobiliario.
"¡Queridos amigos y clientes! Lamentamos informar que nuestra querida sucursal de calle San Luis cerrara sus puertas, la propiedad se vende y no pudimos llegar a un arreglo para extender el contrato", explicaron desde la cervecería, a sabiendas de que, como dijeron, son "cosas que pueden pasar".
"Pero que no decaiga, nos quedan estos últimos días para compartir juntos hasta el 30/9. Y obviamente, como siempre, los esperaremos en nuestra casa de calle Moreno. Gracias por haber sido parte de esta historia. Nos vemos para el último brindis", cerraron en su anuncio de Instagram.
Como testamento de una trayectoria impecable -y un poco pegajosa por la cerveza derramada- los muchachos dejaron sus sentidos párrafos de despedida para el local donde hubo primeras citas, noches extensas y DJs empecinados en mezclar la música de Britney Spears con metal.
"¿Cuánto sale la propiedad? Un poco cada uno y listo. ¡Grandes momentos en esa barra!", comentó alguien, mientras otra persona recordó con amigas "nuestros mejores momentos ahí y las mejores pizzas cuatro quesos".
Pero los alquileres son un factor determinante para el éxito de un negocio en el rubro de la gastronomía: si el salón es demasiado grande, o si es chico, si el contrato es caro, y más.
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