Video: le quisieron robar la moto en Mar del Plata y los vecinos lo defendieron

En última instancia, aunque no se logra escuchar la conversación completa, se percibe que los testigos le explican que creyeron que los malvivientes estaban con él y que "eran unos pibitos".

Fue atender a un vecino baleado y descubrió que era su hijo

Un caso de inseguridad se dio en la localidad bonaerense de San Justo en donde un hombre de 43 años fue baleado cuando estaba en la puerta de su casa.

La víctima, identificado como Damián, esperaba a un amigo alrededor de las 20.30 sobre la calle Terrada al 4300 cuando un auto se detuvo frente a la vivienda y uno de los delincuentes descendió armado. Ante el miedo de que ingresaran a su casa, donde estaban sus dos hijas, una adolescente y otra de 10 años, salió corriendo.

Sin embargo, al notar que los ladrones permanecían en la zona, decidió regresar para evitar que entraran a la propiedad y fue entonces cuando recibió el disparo.

El balazo ingresó por la espalda y recorrió el interior de su cuerpo hasta salir por uno de sus brazos. Damián sobrevivió al ataque y permanece internado en observación en la terapia intensiva del Hospital Parisien. “Está vivo de milagro”, explicaron en Mediodía Noticias, al describir la gravedad de la herida.

Tras el ataque, los vecinos pidieron ayuda a una enfermera jubilada que vive a pocos metros y que es conocida en el barrio por asistir en situaciones de emergencia.

La mujer ya había logrado salvarle la vida a otro vecino baleado el año pasado y, en esta oportunidad, llegó rápidamente al lugar para realizarle un torniquete a Damián. Pero al acercarse descubrió una dramática coincidencia. “Cuando llegó al lugar se dio cuenta que el baleado era su propio hijo”, contaron.