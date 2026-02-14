Confirmación en redes: Laurita Fernández compartió su primera foto junto a Matías Busquet por San Valentín
Sin hacer anuncios formales, pero con una foto más que elocuente, la bailarina aprovechó el Día de los Enamorados para mostrarse más cerca que nunca del polista.
En una fecha cargada de romanticismo, Laurita Fernández decidió mostrarse públicamente junto a su pareja, Matías Busquet, al compartir una foto muy significativa este 14 de febrero. Fue la primera vez que la conductora publicó una imagen con el deportista en sus redes desde que su vínculo tomó estado público.
En la postal, ambos aparecen abrazados, sonrientes y muy cómplices, lo que para muchos significó la confirmación total del romance. Días atrás, la bailarina había contado en una entrevista con Puro Show que ya dieron un paso importante en la relación al conocer a sus respectivas familias.
“Aparte de ellos, bueno, esto es muy reciente, él también, aparte de la mía, yo me vine a la temporada, la verdad que muchos meses. Es muy buena persona y por supuesto que eso habla de la familia que tiene también”, dijo Laurita súper simpática y viviendo a flor de piel el amor.
Laurita Fernández inmortalizó sus manos en la tradicional vereda de las estrellas de Mar del Plata
Laurita Fernández fue homenajeada en Mar Del Plata al estampar sus manos en la tradicional vereda de las estrellas ubicada frente al histórico Hotel Hermitage. De esta manera, la actriz se incorporó al grupo de personalidades destacadas que dejaron su marca en este paseo que reconoce a las grandes figuras de la escena nacional que brillaron en la cartelera local.
La artista, que recientemente obtuvo el premio a mejor actriz de comedia en los Premios Estrella de Mar, atraviesa un gran momento profesional al encabezar La cena de los tontos, uno de los espectáculos más convocantes de la temporada. Este reconocimiento refuerza su estrecha relación con la ciudad y la posiciona entre las figuras más representativas del teatro marplatense.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario