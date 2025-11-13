Mar del Plata: incendiaron la casa de un nene de 10 acusado de manosear a sus compañeras de escuela
El hecho generó protestas, corte de calles y una medida de fuerza por parte de los gremios docentes.
Un alumno de 10 años de una escuela de Mar del Plata fue acusado de manosear a dos nenas. Al trascender el presunto caso de abuso, hubo un reclamo de los padres que escaló en un espiral de violencia: la protesta terminó con un grupo de manifestantes prendiendo fuego la casa de la familia del acusado.
El conflicto se desató en la Escuela Primaria N°21, ubicada en el barrio Jorge Newbery frente a la comisaría 12°. Allí un alumno fue acusado de manosear a dos nenas de 7 años que asisten a la institución, a las que habría retenido por la fuerza en un recreo, según informó La Capital de Mar del Plata.
La reacción, en la que habrían participado familiares de las supuestas víctimas, no solo provocó daños materiales, sino que también desencadenó disturbios y un clima de tensión en la zona, caracterizada por la presencia de descampados y viviendas dispersas.
Fuente del Consejo Escolar explicaron a Ahora Mar del Plata que “se rompieron dos puertas, maderas, rejas, y que la escuela ahora está con custodia policial”, acerca del establecimiento educativo ubicado en Bolívar y Onésimo Leguizamón.
El hecho del incendio recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción N°5, a cargo del dr. Alejandro Pellegrinelli, mientras que la investigación de la presunta violación quedó a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil quien dispuso la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces para proteger los derechos de los niños.
La violenta protesta debió ser contenida por la Policía, que primero protegió la escuela (donde hubo destrozos y un intento de toma) y luego montó un operativo alrededor de la casa del acusado para evitar un linchamiento. La causa es investigada por fiscal Mariana Baqueiro, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
En tanto que este miércoles docentes de escuelas que están bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y municipales realizaron un paro por 24 horas, para reclamar el cese de la violencia en el marco escolar.
La sorpresa y el desconcierto de los vecinos se sumaron a la movilización espontánea que tuvo lugar en el barrio, donde se registraron cortes de calles y manifestaciones que, según lo anunciado, volverán a repetirse durante toda la jornada.
“La sociedad llegó a un nivel de frustración tal quela escuela ya no alcanza a mediar. Son muchos los conflictos, todo el tiempo. La escuela es una caja de resonancia de cómo estamos viviendo. El ‘sálvese quien pueda’ o la naturalización de la violencia que incluso se replica desde el poder, valida estos estallidos”, expresaron desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) General Pueyrredón.
