Mar del Plata: incendiaron la casa de un nene de 10 acusado de manosear a sus compañeras de escuela

La violenta protesta debió ser contenida por la Policía, que primero protegió la escuela (donde hubo destrozos y un intento de toma) y luego montó un operativo alrededor de la casa del acusado para evitar un linchamiento. La causa es investigada por fiscal Mariana Baqueiro, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En tanto que este miércoles docentes de escuelas que están bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y municipales realizaron un paro por 24 horas, para reclamar el cese de la violencia en el marco escolar.

La sorpresa y el desconcierto de los vecinos se sumaron a la movilización espontánea que tuvo lugar en el barrio, donde se registraron cortes de calles y manifestaciones que, según lo anunciado, volverán a repetirse durante toda la jornada.

“La sociedad llegó a un nivel de frustración tal quela escuela ya no alcanza a mediar. Son muchos los conflictos, todo el tiempo. La escuela es una caja de resonancia de cómo estamos viviendo. El ‘sálvese quien pueda’ o la naturalización de la violencia que incluso se replica desde el poder, valida estos estallidos”, expresaron desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) General Pueyrredón.