Mar del Plata se prepara para el calor extremo: la temperatura del mar hoy es de 15.7°C y seguirá aumentando

A lo largo del año, el comportamiento térmico del mar muestra una marcada variación:

Invierno: 11.5°C promedio.

11.5°C promedio. Primavera: 13°C promedio.

13°C promedio. Verano: 19.8°C promedio.

19.8°C promedio. Otoño: 18.2°C promedio.

Con estas cifras, Mar del Plata se prepara para una temporada 2026 con temperaturas de agua en ascenso, ideal para quienes ya sueñan con los primeros chapuzones en la “Feliz”.

Informe del Servicio Meteorológico Nacional

Playa Mar del Plata Punta Mogotes, Mar del Plata

La buena noticia para los que vayan de vacaciones este verano a la costa atlántica bonaerense, es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia días con temperaturas altas, por arriba del promedio, y con menos jornadas de lluvias.

Toda la provincia de Buenos Aires tendrá temperaturas "superiores