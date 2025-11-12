Mar del Plata se prepara para el calor extremo: la temperatura del mar hoy es de 15.7°C y seguirá aumentando
Se viene un verano muy caluroso en gran parte del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia altas temperaturas en Mar del Plata.
La temperatura actual del mar en Mar del Plata es de 15.7°C, según los registros más recientes del Atlántico. Aunque todavía se mantiene fresca para los bañistas, se prevé que aumente levemente en los próximos 10 días, alcanzando los 16.2°C, una señal de que la temporada de playa está cada vez más cerca.
En este noviembre se esperan días en Mar del Plata con mucha presencia de sol, marcas térmicas máximas superando ampliamente los 22 grados, como un adelanto de lo que será el verano que viene en la Ciudad Feliz.
Mar del Plata: el calor llega al agua
De acuerdo con las observaciones de los últimos diez años, la temperatura del agua en esta fecha ha variado entre extremos notables: el mar más cálido se registró en 2008 con 16.8°C, mientras que el más frío fue en 2007 con 13.3°C.
En promedio, la temperatura del agua en noviembre ronda los 15.3°C, con valores mínimos de 12.8°C y máximos que pueden llegar a 18.6°C.
Los especialistas señalan que la temporada ideal para bañarse en Mar del Plata comienza en enero y se extiende hasta marzo, cuando la temperatura del agua supera los 20°C, permitiendo nadar con comodidad.
A lo largo del año, el comportamiento térmico del mar muestra una marcada variación:
- Invierno: 11.5°C promedio.
- Primavera: 13°C promedio.
- Verano: 19.8°C promedio.
- Otoño: 18.2°C promedio.
Con estas cifras, Mar del Plata se prepara para una temporada 2026 con temperaturas de agua en ascenso, ideal para quienes ya sueñan con los primeros chapuzones en la “Feliz”.
Informe del Servicio Meteorológico Nacional
La buena noticia para los que vayan de vacaciones este verano a la costa atlántica bonaerense, es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia días con temperaturas altas, por arriba del promedio, y con menos jornadas de lluvias.
