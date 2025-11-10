Estalló la guerra entre balneario de Mar del Plata y Brasil: "Lleven chaleco a Río de Janeiro..."
El dueño del popular Balneario 12 volvió a referirse a la "competencia" de precios entre la "Feliz" y Brasil, pero con advertencia por la inseguridad en el vecino país.
Las comparaciones sobre los destinos de vacaciones para el verano 2026 han comenzado, y con ellas, la polémica. Augusto Digiovanni, el dueño del tradicional Balneario 12 en Punta Mogotes, y conocido por sus anteriores declaraciones contra Brasil, volvió a arremeter contra el país vecino en una reciente entrevista televisiva.
Referente de uno de los balnearios más convocados de la "Feliz" volvió a apuntar a Río de Janeiro en medio de la comparación de precios para el verano 2026, pero esta vez con el recuerdo reciente de lo que fue una verdadera guerra narco.
Digiovanni, cuyo parador es famoso por ser el punto de encuentro del fútbol, fue consultado sobre la rivalidad de precios y conveniencia turística, y utilizó su espacio para lanzar una fuerte advertencia.
“Tengo para decirle más cosas a los brasileños…”, sentenció Augusto en diálogo con C5N, para luego agregar un mensaje directo a los argentinos que planean viajar: “Los que vayan a Río (de Janeiro) lleven chaleco”.
La declaración fue una clara y dura referencia a los altos niveles de inseguridad que se viven en la ciudad de Río de Janeiro, potenciando la comparación de destinos, que el año pasado se centraba únicamente en los costos.
Es que hace apenas una semana, el secretario de la Policía Civil en Río de Janeiro, Felipe Curi, informó que hubo 119 muertes, entre ellos 115 presuntos delincuentes y cuatro oficiales; en el marco de la guerra narco que estalló días atrás.
Mar del Plata: cómo llegar al Balneario 12 y cuánto cuesta la carpa
Las opciones del transporte público por suerte para los turistas son muchas, porque hay 5 chances diferentes: las líneas de colectivo que llegan a Punta Mogotes 221, 511 A, 511 CH, 511 F y 522 A.
Para ir en auto hay varias posibilidades, haciendo el camino de la costa es uno hasta llegar a la zona de los balnearios, el B12 está justo en la mitad del complejo de Punta Mogotes, y también hay alternativas para esquivar el tránsito.
Una opción es si vienen del centro tomar la avenida Edison hasta Fortunato de la Plaza (La 39) y ahí hay guiño para doblar a la izquierda si se viene desde el norte (el centro) y esa avenida desemboca en los balnearios y se esquiva el tránsito de la costa.
Otra chance, es ir hasta la avenida Mario Bravo y de ahí bajar hasta la costa, que desemboca en la zona del faro, a metros de Punta Mogotes.
Tarifas para el verano 2025/26 en B12
Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
