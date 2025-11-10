Estalló la guerra entre balneario de Mar del Plata y Brasil: "Lleven chaleco a Río de Janeiro..."

Es que hace apenas una semana, el secretario de la Policía Civil en Río de Janeiro, Felipe Curi, informó que hubo 119 muertes, entre ellos 115 presuntos delincuentes y cuatro oficiales; en el marco de la guerra narco que estalló días atrás.

Mar del Plata: cómo llegar al Balneario 12 y cuánto cuesta la carpa

Las opciones del transporte público por suerte para los turistas son muchas, porque hay 5 chances diferentes: las líneas de colectivo que llegan a Punta Mogotes 221, 511 A, 511 CH, 511 F y 522 A.

Para ir en auto hay varias posibilidades, haciendo el camino de la costa es uno hasta llegar a la zona de los balnearios, el B12 está justo en la mitad del complejo de Punta Mogotes, y también hay alternativas para esquivar el tránsito.

balneario 12 mar del plata Día de playa en Mar del Plata.

Una opción es si vienen del centro tomar la avenida Edison hasta Fortunato de la Plaza (La 39) y ahí hay guiño para doblar a la izquierda si se viene desde el norte (el centro) y esa avenida desemboca en los balnearios y se esquiva el tránsito de la costa.

Otra chance, es ir hasta la avenida Mario Bravo y de ahí bajar hasta la costa, que desemboca en la zona del faro, a metros de Punta Mogotes.

Tarifas para el verano 2025/26 en B12

Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario : $80.000

: $80.000 Mes entero : $2.000.000

: $2.000.000 Primera quincena : $1.100.000

: $1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

(la más demandada): $1.200.000 10 días : $800.000

: $800.000 Semana : $560.000

: $560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero:

Mes completo : $1.700.000

: $1.700.000 Quincena : $900.000

: $900.000 Semana : $500.000

: $500.000 Carpa diaria: $80.000