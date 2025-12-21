Mar del Plata: interrumpió a una pareja que iba a tener sexo en un auto y lo balearon
El automovilista huyó tras disparar y herir a un hombre en situación de calle, quien fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos.
Un hombre de 30 años debió ser internado de urgencia tras recibir un disparo en la cadera durante la madrugada de este domingo en la zona de Avenida Champagnat, de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, en un confuso episodio que brindó diferentes hipótesis de los investigadores.
Supuestamente, el hecho ocurrió en el marco de un presunto arreglo entre un hombre y una mujer por servicios sexuales, que derivó en un violento forcejeo. La Justicia busca intensamente al automovilista, quien huyó de la escena tras abrir fuego contra un presunto "custodio" de la mujer involucrada.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el sangriento episodio tuvo lugar en el cruce con la calle Rodríguez Peña. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, un conductor frenó su vehículo para pactar un encuentro por dinero con una mujer, pero la situación dio un giro dramático cuando un segundo hombre se abalanzó sobre la ventanilla del rodado.
El automovilista, cuya identidad aún se desconoce, habría interpretado la irrupción del tercero como un intento de asalto. En medio de la confusión y mientras intentaba evitar que la mujer bajara del auto, el conductor extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa.
El proyectil impactó en la cadera del sujeto que se asomó al vehículo, permitiendo que el agresor acelerara y se diera a la fuga a toda velocidad.
Bajo la hipótesis de una "dinámica de confusión", la fiscalía trabaja en el análisis de los domos municipales y cámaras privadas de la Avenida Champagnat. El objetivo es rastrear la patente del vehículo para dar con el tirador, quien habría actuado bajo la creencia de estar siendo víctima de una emboscada para robarle bajo la modalidad de "entradera" o engaño callejero.
El perfil de los involucrados en el confuso caso policial de Mar del Plata
El herido fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Los investigadores establecieron que el hombre vive en situación de calle y mantendría un vínculo sentimental con la mujer, oficiando de "protector" durante su actividad en la vía pública.
Al identificarlos, las autoridades confirmaron que ambos poseen antecedentes penales:
- El herido: Registra causas por robo, tentativa de robo y encubrimiento iniciadas en 2020.
- La mujer: Cuenta con ingresos policiales por lesiones, delitos contra la propiedad e infracciones a la ley de violencia familiar.
