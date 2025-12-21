Mar del Plata: interrumpió a una pareja que iba a tener sexo en un auto y lo balearon

Bajo la hipótesis de una "dinámica de confusión", la fiscalía trabaja en el análisis de los domos municipales y cámaras privadas de la Avenida Champagnat. El objetivo es rastrear la patente del vehículo para dar con el tirador, quien habría actuado bajo la creencia de estar siendo víctima de una emboscada para robarle bajo la modalidad de "entradera" o engaño callejero.

El perfil de los involucrados en el confuso caso policial de Mar del Plata

El herido fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Los investigadores establecieron que el hombre vive en situación de calle y mantendría un vínculo sentimental con la mujer, oficiando de "protector" durante su actividad en la vía pública.

Al identificarlos, las autoridades confirmaron que ambos poseen antecedentes penales:

El herido: Registra causas por robo, tentativa de robo y encubrimiento iniciadas en 2020.

Registra causas por robo, tentativa de robo y encubrimiento iniciadas en 2020. La mujer: Cuenta con ingresos policiales por lesiones, delitos contra la propiedad e infracciones a la ley de violencia familiar.