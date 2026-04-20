Le preguntaron por su viaje a Mar del Plata y su respuesta fue emocionante: "50 años de matrimonio"

"Arrepentimiento, ninguno. Ni culpa, ni perdón... Hay Uno arriba que llamó y se terminó. Punto", convino.

El hombre también explicó que llegó a Mar del Plata a presentar su ofrenda "porque las cenizas de ella están en el mar", en Cabo Corrientes, porque "ahí quiso" desembarcar su mujer, "ahí me lo pidió siempre, y hoy lo hice".

"Hace casi dos años que no podía y no podía, y bueno, ahora me animé y vine", contó.

"Fue un momento emotivo, no estoy triste, estoy contento porque lo pude hacer", expresó con una entereza admirable tras haber pasado por momentos de incertidumbre sobre su propia salud, que lo hizo consultar a los médicos antes de confirmar que era algo distinto.

"Bajé 17 kilos desde que falleció, con eso te digo todo. No podía comer. Es algo que tenés que pasar en la vida", sentenció.

"Amo esta ciudad, vengo a esta ciudad desde que mi viejo me traía, que tenía 6, 7 años, vine solo, con ella, con mis hijos, más no puedo pedir, está hermosa", cerró el hombre su entrevista tras haber completado la tarea más importante que tenía en Mar del Plata.