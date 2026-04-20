Crisis: famosa marca de suéters de Mar del Plata pidió el concurso preventivo

textilana mauro sergio

Lo que es más importante, desde la empresa aseguraron que el proceso no afectará el abastecimiento de sus productos, y remarcaron: "Entendemos que el contexto macroeconómico actual exige decisiones firmes para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de nuestros compromisos empresariales".

Así, después de 45 años de pleno funcionamiento la compañía tendrá que renegociar su deuda con sus acreedores bajo la supervisión de la Justicia.

A principios de marzo Mauro Galván, miembro de la Comisión Interna de Textilana, habló sobre la situación con el medio de Mar del Plata y remarcó que "la gente ya no está gastando absolutamente nada, y a eso hay que sumarle las importaciones".

"Los gerentes no saben bien lo que va a suceder porque se están cerrando las ventanas de crédito. Esto no solo afecta a las cerca de 300 personas que trabajan ahí, sino a 300 familias", se refirió Galván al plantel que tenía entonces la fábrica.