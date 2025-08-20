Mar del Plata: perdió el control de su auto, lo volcó y quedó colgado del paredón de la Costa

El hecho ocurrió el 7 de agosto pasado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, frente al parque San Martín. Según las primeras versiones, el auto venía desde la zona norte de la ciudad cuando, tras tomar la curva, el conductor perdió el control, cruzó de carril, arrancó un arbusto y terminó impactando de lleno contra el paredón.

El hombre que manejaba el vehículo resultó ileso y tras el episodio habría declarado que al momento de doblar perdió el control de su auto.

De ese episodio también quedaron varios videos y fotos tomadas justo luego del impacto, y en las imágenes se puede apreciar que el vehículo quedó sobre la vereda a pocos metros del borde del acantilado.

Fue justamente la estructura de piedras lo que contuvo el impacto y evitó que el auto cayera por el terraplén en dirección directa al mar, que se encuentra varios metros hacia bajo, dado que en esa zona no hay playa.

Según informaron medios locales, en el lugar trabajó personal del área de Defensa Civil de Mar del Plata y efectivos policiales, quienes estaban a la espera de que agentes de Tránsito le realizan el test de alcoholemia correspondiente al conductor.