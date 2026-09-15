Mar del Plata: uno de "Los Simuladores" robacables se tiró de un balcón para escapar de la Policía
El dramático momento fue registrado por una cámara de seguridad. El delincuente está fuera de peligro, pero quedó detenido en el hospital con custodia policial.
Uno de los seis robacables que fueron detenidos el domingo pasado en Mar del Plata continua internado en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende tras haberse roto los huesos de la espalda al arrojarse por el balcón de un tercer piso en un intento de escapar de los efectivos policiales.
Los allanamientos simultáneos realizados sobre el mediodía en tres domicilios de Mar del Plata dieron como resultado la detención de los seis integrantes de la banda de robacables conocida como "Los Simuladores", que se hacían pasar por empleados de mantenimiento de las redes de fibra óptica.
Pero fuentes policiales confirmaron al sitio VíaSzeta que uno de los detenidos "se quebró la espalda" al saltar de un tercer piso hacia el patio interno de una casa en la desesperación de escabullirse. La secuencia quedó registrada en un video de la cámara de seguridad del inmueble.
Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, delegó las tareas de rescate en los Bomberos locales, y el hombre fue retirado en camilla del lugar.
Otro de los ladrones también resultó herido en el intento de fuga, y junto con el primero fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados en calidad de detenidos con custodia policial.
Los seis detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, que los investiga por la sustracción del cableado de telecomunicaciones y una infracción a la normativa de estupefacientes dado que en los allanamientos se encontró marihuana.
Durante los allanamientos también se secuestraron 14 teléfonos celulares, cinco vehículos, entre ellos el camión y la camioneta utilizados para simular trabajos de servicios, $11.266.000 en efectivo, 4.200 dólares, una réplica de pistola, recortes de caños de cobre, una bomba de agua, indumentaria utilizada para los engaños, tres equipos de comunicación HT y numerosos bolsones.
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