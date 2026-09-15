Mar del Plata: uno de "Los Simuladores" robacables se tiró de un balcón para escapar de la Policía

Mar del Plata: un robacables se rompió la espalda tratando de escapar de la policía

Los seis detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, que los investiga por la sustracción del cableado de telecomunicaciones y una infracción a la normativa de estupefacientes dado que en los allanamientos se encontró marihuana.

Durante los allanamientos también se secuestraron 14 teléfonos celulares, cinco vehículos, entre ellos el camión y la camioneta utilizados para simular trabajos de servicios, $11.266.000 en efectivo, 4.200 dólares, una réplica de pistola, recortes de caños de cobre, una bomba de agua, indumentaria utilizada para los engaños, tres equipos de comunicación HT y numerosos bolsones.