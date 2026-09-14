Mar del Plata: una adolescente de 14 años recibió un disparo en la cabeza y detuvieron a su novio
Ahora, la Justicia investiga las causas de un disparo que dejó a una adolescente peleando por su vida en terapia intensiva.
Una adolescente de 14 años lucha por su vida tras haber recibido un disparo en la cabeza en la ciudad de Mar del Plata. Por el caso, las autoridades detuvieron en las últimas horas a su novio, un joven de 16 años que se encontraba con ella al momento del hecho y cuya situación procesal se evaluará a medida que avancen las pericias.
El episodio tuvo lugar el pasado viernes por la noche en el interior de un inmueble situado en la calle Camusso al 1700, en el barrio Fortunato de la Plaza. Según los primeros datos incorporados a la causa, ambos menores se encontraban solos en la propiedad cuando se desencadenó la detonación que impactó de lleno en la víctima.
Actualmente, la investigación se concentra en reconstruir la mecánica exacta del suceso. Las autoridades judiciales buscan precisar si el disparo se produjo de manera accidental mientras manipulaban el armamento o si se trató de una agresión premeditada. En paralelo, los peritos trabajan para determinar el origen del arma de fuego, la identidad de su propietario y las circunstancias por las cuales se encontraba al alcance de los jóvenes.
La adolescente baleada en Mar del Plata está grave
Internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil, la adolescente de 14 años atraviesa horas decisivas. Ante la gravedad del cuadro, su entorno familiar volcó su dolor e incertidumbre en las redes sociales para convocar a una cadena de oración.
"Ella pelea por su vida. Lamentablemente esperamos lo peor, no hay mejorías. Tuvo seis paros cardíacos. Nos dijeron que hay que esperar lo que no queremos", detalló Matías, primo de la nena, en diálogo con TN.
En ese sentido, sostuvo: "Conocemos al nene y creemos que fue sin querer. Estaban en la casa de un primo nuestro, pero hay muchas versiones y nosotros estamos descolocados. No entendemos nada".
El familiar señaló además que el proyectil ingresó por la sien y permanece en la zona cerebral, por lo que los profesionales de la salud desaconsejaron una intervención quirúrgica para extraerlo. "Ahora no se la pueden sacar. Si ella sobrevive, va a quedar encapsulada la bala, pero solo podrían peritar la bala cuando ella muera", precisó.
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