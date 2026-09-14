Mar del Plata: una adolescente de 14 años recibió un disparo en la cabeza y detuvieron a su novio

En ese sentido, sostuvo: "Conocemos al nene y creemos que fue sin querer. Estaban en la casa de un primo nuestro, pero hay muchas versiones y nosotros estamos descolocados. No entendemos nada".

El familiar señaló además que el proyectil ingresó por la sien y permanece en la zona cerebral, por lo que los profesionales de la salud desaconsejaron una intervención quirúrgica para extraerlo. "Ahora no se la pueden sacar. Si ella sobrevive, va a quedar encapsulada la bala, pero solo podrían peritar la bala cuando ella muera", precisó.