Cayeron "Los Simuladores" de Mar del Plata: robaban cables con una falsa cuadrilla

Con la información reunida, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en las calles Rosales, Cataluña y 429, en Mar del Plata. Los procedimientos terminaron con seis detenidos, todos hombres mayores de edad y de nacionalidad argentina.

Uno de los momentos más llamativos del operativo ocurrió cuando dos de los sospechosos intentaron escapar arrojándose desde el balcón de un tercer piso. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados a un hospital cercano bajo custodia policial.

Durante los allanamientos se secuestraron 14 teléfonos celulares, cinco vehículos, entre ellos el camión y la camioneta utilizados para simular trabajos de servicios, $11.266.000 en efectivo, 4.200 dólares, una réplica de pistola, recortes de caños de cobre, una bomba de agua, indumentaria utilizada para los engaños, tres equipos de comunicación HT y numerosos bolsones.

También fueron encontradas varias dosis de marihuana, por lo que la causa contempla además una infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737. Dos de los detenidos, además, contaban con antecedentes por "Tentativa de robo" y "Robo calificado".

Los seis acusados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que los investiga por la sustracción del cableado de telecomunicaciones y la infracción a la normativa de estupefacientes.