Brutal robo en un almacén de Mar del Plata: golpearon al dueño y amenazaron con apuñalarlo

Finalmente, el delincuente logró acceder al sector de la caja y los asaltantes escaparon con la recaudación.

Es el segundo robo al mismo negocio familiar

Se trata del segundo robo que sufre la misma familia en menos de un año. El antecedente ocurrió en febrero, cuando un delincuente armado ingresó al almacén, les robó a varios clientes y escapó dinero. Cuando el dueño del negocio salió a perseguirlo, el ladrón efectuó seis disparos.

El primer robo ocurrió en febrero, cuando el delincuente le disparó seis veces al dueño del almacén

“El robo anterior no fue solo un robo, les dispararon seis veces. Y hoy, casi siete meses después, vuelve a pasar lo mismo. Esta vez lastimaron a mi papá", expresó el hijo de las víctimas.

Ante un nuevo hecho de inseguridad y de semejante violencia, la familia analizaría cerrar el comercio: "Hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Hay una familia que todos los días se levanta para ganarse la vida", agregó.

Según se informó, hasta el momento no hay detenidos por el hecho, aunque los investigadores analizaban las cámaras de seguridad del local y alrededores para identificar y dar con el paradero de ambos delincuentes.