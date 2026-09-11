Brutal robo en un almacén de Mar del Plata: golpearon al dueño y amenazaron con apuñalarlo
Es el segundo asalto que sufre el matrimonio en menos de un año. Tras la agresión, los ladrones escaparon con la caja registradora.
Un matrimonio de adultos mayores volvió a ser víctima de un violento robo dentro de su almacén en la ciudad de Mar del Plata, donde dos delincuentes ingresaron por la fuerza, atacaron al dueño, lo golpearon en el piso y casi lo apuñalan delante de su esposa.
El brutal episodio ocurrió en las últimas horas en un comercio ubicado sobre la avenida Luro, en el límite entre los barrios Coronel Dorrego y Malvinas Argentinas, y quedó registrado en un video grabado por las cámaras de seguridad del lugar.
El video del salvaje robo en un almacén de Mar del Plata
Las imágenes dan cuenta de la violencia con la que actuaron los delincuentes. Tal como se observa en el video, uno de los ladrones, que llevaba un caso de motociclista en una de sus manos y tenía guantes negros, se dirigió a atacar directamente al dueño, lo tiró al piso y le tapó la boca, ejerciendo una crueldad extrema.
Ante la resistencia del hombre, el delincuente comenzó a propinarle varias patadas. Luego, sacó un arma blanca y amenazó con apuñalarlo delante de su esposa.
En paralelo, el segundo ladrón se dirigió a atacar a la mujer, quien se encontraba detrás del mostrador y que comenzó a gritar de forma desesperada al ver la ferocidad con la que sometían a su marido. Incluso, la víctima intentó ahuyentar al agresor arrojándole un portacinta y otros objetos que encontró sobre el escritorio.
Finalmente, el delincuente logró acceder al sector de la caja y los asaltantes escaparon con la recaudación.
Es el segundo robo al mismo negocio familiar
Se trata del segundo robo que sufre la misma familia en menos de un año. El antecedente ocurrió en febrero, cuando un delincuente armado ingresó al almacén, les robó a varios clientes y escapó dinero. Cuando el dueño del negocio salió a perseguirlo, el ladrón efectuó seis disparos.
“El robo anterior no fue solo un robo, les dispararon seis veces. Y hoy, casi siete meses después, vuelve a pasar lo mismo. Esta vez lastimaron a mi papá", expresó el hijo de las víctimas.
Ante un nuevo hecho de inseguridad y de semejante violencia, la familia analizaría cerrar el comercio: "Hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Hay una familia que todos los días se levanta para ganarse la vida", agregó.
Según se informó, hasta el momento no hay detenidos por el hecho, aunque los investigadores analizaban las cámaras de seguridad del local y alrededores para identificar y dar con el paradero de ambos delincuentes.
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