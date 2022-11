Mar del Plata: brutal agresión policial a una joven en plena vía pública

"Me puso las esposas, me las ajustó muchísimo. Estuve tres minutos tirada en el piso y yo no le quería dar la otra mano porque me quedaba desnuda", relató la joven a medios locales.

La brutal escena fue grabada con un teléfono celular y la víctima terminó con moretones y dolores alrededor de sus muñecas; no obstante, fue demorada durante tres horas en la Comisaría 2°, adonde fue llevada por una mujer policía.

"En ningún momento me decían por qué me llevaban ni cuál era el nombre del efectivo", aseguró la joven que este lunes formalizó la denuncia pertinente por la terrible agresión que sufrió.