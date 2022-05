Como no le gustó la respuesta de empleado de un negocio lo golpeó y rompió el local: el video

Según explicaron los dueños del comercio al sitio Ahora Mar del Plata, un cliente se acercó a preguntar por un local que estaba vacío y al no gustarle la respuesta del empleado lo atacó.

"Entró esta persona consultando por el local de al lado que se vacío hace unos días y el empleado dijo que no tenía información del mismo. La persona insistió y el chico le dijo que no sabía, que éramos una dietética y no una inmobiliaria. Salió, volvió a entrar solo para golpear al empleado y destruir el local", expresaron desde el negocio.

Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad

golpea empleado mar del plata