Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 9 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cierre de fin de semana con buen clima pero mucho frío en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este fin de semana bajo el influjo de una marcada masa de aire polar que se hace sentir en cada rincón de la región, pero se mantienen las buenas condiciones del clima, según el el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este domingo, el organismo prevé un arranque de jornada a puro sol pero con mucho frío: el cielo se mantendrá despejado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se registrará un aumento de la nubosidad, transcurriendo con el cielo algo nublado.
Las marcas térmicas se moverán en un rango acotado, con una mínima de 3°C y una máxima que apenas alcanzará los 13°C.
Clima: cómo seguirá el tiempo el resto de la semana en el AMBA
El panorama invernal se acentuará en el arranque de la nueva semana laboral, con la mira puesta en el regreso de las precipitaciones hacia mitad de semana:
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Lunes: El frío se intensificará aún más, con una temperatura mínima que tocará los 2°C y una máxima que no superará los 11°C, bajo un cielo algo nublado en la primera mitad del día y parcialmente nublado hacia la tarde-noche.
Martes: Las condiciones se mantendrán estables pero rigurosas, con registros de entre 3°C de mínima y 12°C de máxima, acompañados por cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
Miércoles: Será el día clave de la semana debido al retorno de las lluvias. El SMN anticipa una jornada mayormente nublada con probabilidad de lluvias aisladas, especialmente concentradas hacia la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 11°C.
Jueves y Viernes: Una vez completado el paso de la inestabilidad, las condiciones meteorológicas mejorarán de manera paulatina. El jueves retornará el buen tiempo con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 8°C y 13°C, en tanto que para el viernes se prevé una leve recuperación en la temperatura máxima, que trepará hasta los 15°C bajo un contexto similar de nubosidad.
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