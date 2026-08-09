Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 9 de agosto

Lunes: El frío se intensificará aún más, con una temperatura mínima que tocará los 2°C y una máxima que no superará los 11°C, bajo un cielo algo nublado en la primera mitad del día y parcialmente nublado hacia la tarde-noche.

Martes: Las condiciones se mantendrán estables pero rigurosas, con registros de entre 3°C de mínima y 12°C de máxima, acompañados por cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Miércoles: Será el día clave de la semana debido al retorno de las lluvias. El SMN anticipa una jornada mayormente nublada con probabilidad de lluvias aisladas, especialmente concentradas hacia la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 11°C.