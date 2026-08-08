Bariloche: una nena de 3 años murió ahogada en el lago Nahuel Huapi

El lugar donde ocurrió el hecho. Imagen: Google Maps

El operativo de rescate fue complejo por las condiciones del lugar: la caída desde gran altura, la presencia de hielo en la superficie del agua y la orografía del sector dificultaron la maniobra de los buzos.

Efectivos de la Subcomisaría 55°, personal de Bomberos Ruca Cura y agentes de Protección Civil, junto con personal especializado de Prefectura Naval, trabajaron coordinadamente para extraer el vehículo y recuperar el cuerpo de la menor.

En tanto, los padres fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención por traumatismos y por el cuadro de hipotermia derivado de la inmersión en agua helada del enorme lago glaciar compartido por Río Negro y Neuquén.

Los fiscales a cargo del caso supervisaron las tareas y ordenaron peritajes en el lugar, continuando con investigación para determinar las causas precisas del accidente: se realizarán peritajes mecánicos del vehículo, análisis de la escena, toma de testimonios y, si corresponde, pericias toxicológicas a los conductores.