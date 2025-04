Marcha de jubilados en el Congreso: empujones y tensión en un nuevo insólito operativo

Sin embargo, en lo que se presumía que sería una jornada tranquila, terminó con nuevos episodios que involucran la violencia desmedida policial, con total amparo de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad libertaria.

El más grave de los hechos ocurridos este miércoles tuvo que ver con el atropello de la Policía motorizada a un periodista de aproximadamente 30 años, mientras se encontraba cubriendo el evento de manera pacífica.

periodista herido2.jpg

Durante la protesta, uno de los manifestantes expresó su bronca por la falta de acceso al acto oficial: "Vengo bastante amargado porque no dejaron pasar a los excombatientes. Duele mucho porque es algo muy profundo para todos los argentinos. Parece que Milei no tiene corazón", lamentó.

Además, los jubilados criticaron el accionar de las fuerzas de seguridad, recordando que en movilizaciones anteriores fueron reprimidos y denunciaron haber sufrido agresiones físicas y el uso de gases lacrimógenos. "La semana pasada me gasearon muy mal, pero no me van a vencer. Aunque esté en silla de ruedas o con muletas, voy a seguir viniendo porque tenemos memoria y no vamos a dejar que nos callen", afirmó otro de los presentes.

jubilados policía.mp4

Pese a la tensión, los manifestantes aseguraron que continuarán movilizándose para reclamar un aumento en sus haberes y el acceso garantizado a los medicamentos esenciales, especialmente aquellos destinados a pacientes oncológicos.