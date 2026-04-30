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Marcha de la CGT por el Día del Trabajador EN VIVO: minuto a minuto de la movilización

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador.

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador.
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Gremios se movilizan a Plaza de Mayo con consignas contra el Gobierno y la reforma laboral. Todos los detalles.

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EN VIVO

En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza este jueves una masiva movilización hacia Plaza de Mayo, con el objetivo principal de expresar el rechazo a las políticas económicas de Javier Milei, alertar sobre la caída de los salarios y denunciar el impacto de los despidos y el cierre de empresas.

El reclamo gremial cobra especial relevancia tras el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revirtió la medida cautelar que frenaba la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Este cambio en el escenario judicial obliga a la central obrera a redefinir su estrategia defensiva en medio de la marcha.

Además de las consignas políticas y sindicales, el acto contará con un componente especial: un homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se espera que participen no solo los gremios tradicionales, sino también organizaciones sociales y sectores políticos opositores, quienes llevarán banderas argentinas como símbolo de unidad.

Minuto a minuto de la marcha de la CGT por el Día del Trabajador

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Testimonios de la marcha

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Réplicas de la marcha de la CGT en el interior

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Cómo funcionan los servicios

Paro en el transporte: ¿cómo viajar este miércoles?

El transporte presenta un panorama mixto dependiendo del gremio y la línea:

  • Trenes: La Fraternidad confirmó un cese de actividades, lo que generará alteraciones principalmente en las líneas Sarmiento y Mitre. El resto de los gremios ferroviarios no adhiere a la medida.
  • Colectivos: No hay un paro general en el sector. En el AMBA, algunas líneas funcionarán con normalidad, mientras que otras podrían reducir sus frecuencias según la adhesión local.
  • Vuelos: No se prevé un paro total, pero podrían existir demoras. ATE confirmó la adhesión del Servicio Meteorológico, que operará al mínimo por ser considerado servicio esencial.

Clases y Educación

  • Escuelas (Inicial, Primaria y Secundaria): Se espera actividad normal, más allá de la participación de algunos docentes en la movilización.
  • Universidades Nacionales: Es probable que se registren medidas de fuerza particulares debido al conflicto por el financiamiento universitario y la falta de aumentos salariales.

Servicios con actividad restringida y comercios

La jornada verá interrumpidos o limitados los siguientes servicios:

  • Recolección de residuos: Cese de actividades confirmado.
  • Estatales y Correo: Los gremios de logística, correo y administración pública nacional y municipal se suman a la medida con distintos niveles de adhesión.
  • Salud: Se mantendrá la atención mediante guardias mínimas.
  • Comercios y Supermercados: La actividad será normal en el sector privado comercial.

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Horario, cortes y detalles de la marcha de la CGT

La zona del microcentro porteño se verá afectada por importantes desvíos y concentraciones:

  • Puntos de encuentro: Las columnas comenzarán a agruparse al mediodía, principalmente en el eje de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.

  • Tránsito: Se prevén cortes totales en las inmediaciones de la Casa Rosada. Las líneas de colectivos modificarán sus recorridos y la estación de subte Plaza de Mayo podría permanecer cerrada temporalmente.

  • Horarios: El acto central iniciará a las 15:00 y se estima que la desconcentración finalice cerca de las 20:00 horas.

Con esta movilización, la CGT busca exhibir su capacidad de convocatoria y enviar un mensaje directo tanto al oficialismo como a los distintos sectores de la oposición.

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