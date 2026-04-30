Marcha de la CGT por el Día del Trabajador EN VIVO: minuto a minuto de la movilización

Testimonios de la marcha
EN VIVODía del Trabajador
Gremios se movilizan a Plaza de Mayo con consignas contra el Gobierno y la reforma laboral. Todos los detalles.
En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza este jueves una masiva movilización hacia Plaza de Mayo, con el objetivo principal de expresar el rechazo a las políticas económicas de Javier Milei, alertar sobre la caída de los salarios y denunciar el impacto de los despidos y el cierre de empresas.
El reclamo gremial cobra especial relevancia tras el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revirtió la medida cautelar que frenaba la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Este cambio en el escenario judicial obliga a la central obrera a redefinir su estrategia defensiva en medio de la marcha.
Además de las consignas políticas y sindicales, el acto contará con un componente especial: un homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se espera que participen no solo los gremios tradicionales, sino también organizaciones sociales y sectores políticos opositores, quienes llevarán banderas argentinas como símbolo de unidad.
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