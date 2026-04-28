Reforma Laboral: un nuevo fallo complica la estrategia del Gobierno

Además, advirtió que la modificación del artículo 20 de la Ley 18.345, que asigna al fuero contencioso administrativo las causas laborales contra el Estado, aún no tiene aplicación efectiva en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a que su vigencia quedó supeditada a la implementación del acuerdo de transferencia de competencias firmado entre el Estado nacional y el gobierno porteño, un proceso que todavía no se concretó.

El dictamen subraya que ese acuerdo condiciona la entrada en vigor de los cambios introducidos por la reforma, por lo que, en el estado actual, no resulta determinante para resolver la competencia del caso.

En instancias previas, el juez laboral había rechazado el pedido del Estado para apartar al fuero del trabajo, mientras que la jueza contencioso administrativa sí había avalado esa postura, al advertir que, de lo contrario, un tribunal local podría terminar juzgando al Estado nacional y sus políticas públicas.

Ahora, la definición quedó en manos de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La decisión no solo impactará en este expediente, donde ya se dictaron medidas cautelares sobre los artículos cuestionados, sino que también podría sentar un precedente relevante frente a futuros conflictos derivados de la implementación de la reforma laboral.