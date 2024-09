Margarita Barrientos habló sobre la pobreza: "Se nota en la calle y en todos lados"

Afirmó además que hay cada vez hay más pobreza y explicó: “Hace rato que no me faltaba la comida; y ahora, que vienen familias al comedor que no estaban anotadas, nos quedamos sin viandas. Para esa gente uno debe inventar una comida o que coman algo porque hicieron cola de dos horas para retirar”.

Y continuó: “Inventamos un arroz con huevo o con pescado, pero la gente no se va sin comer. Te da una cosa cuando le decís que no alcanzó la comida, se les transforma la cara y parece que se les termina el mundo; y es muy triste”.

Sobre la compraración de pobreza de antes y la actual dijo: “Antes la gente tenía esperanza y hoy el comentario es que hay desilusión y desesperanza. La gente está muy triste, nerviosa y agresiva porque no encuentra soluciones para su vida, como la comida de sus hijos y su familia”.

Barrientos admitió que no mantienen un canal de diálogo con el gobierno, a pesar de haberlo pedido. Y concluyó: “La gente no espera la respuesta, la gente necesita ahora y ya; pero por suerte la gente ayuda a que las ollas se llenen”.