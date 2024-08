Evacuan el Colegio Mariano Acosta por un escape de gas

evacuan colegio mariano acosta

Los alumnos evacuados se concentran en Dean Funes y Moreno y desde el SAME advirtieron que no hay heridos. En el lugar ya están las ambulancias del SAME, dotaciones de Bomberos y cuadrillas de MetroGAS que ingresaron al colegio para detectar la posible fuga de gas.

El escape se habría dado en una obra cercana a la institución educativa a la que asisten chicos desde Jardín hasta el Secundario.

NOTA EN DESARROLLO