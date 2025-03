Mario Baudry: "A Diego Maradona lo dejaron morir"

El juicio, que comenzó el martes y tuvo una intensa jornada, cuenta a siete integrantes del cuerpo médico de Maradona imputados, incluyendo a su médico de cabecera, Leopoldo Luque, y la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Después de que Diego se murieron buscaron a varios periodistas para echarle la culpa a Dayana Madrid, la enfermera que estaba de turno cuando Diego fallece”, reveló el letrado.

El representante legal aseguró que Diego no tenía un baño y lo bañaban con una manguera. “Estaba tirado, hay aviso de los médicos avisándole a Moral: Diego tiene los ojos hinchados se le van a salir. ‘No déjalo es porque está durmiendo’” manifestó Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda. “Mientras tanto iba preparando las historias clínicas para el día después”, añadió.



“No los dejaban ir a controlarlo ni darle la medicación. Lo que está en las historias clínicas no era verdad”, contó.

Sobre el enojo de Verónica Ojeda con la psiquiatra de Maradona, Baudry explicó que: "Fue difícil. Con todos los sentimientos que te podés imaginar que puede tener una familia, en el caso de las chicas que vieron a su papá así y de Veronica que sufrió el destrato de los asesinos y ver el desparpajo y cómo Cosachov vino a saludarla". Y agregó: "Cuando subíamos caminando la escalera, la vio ahí y Agustina la saludó. No la pude contener porque estaba con todas las carpetas y mochila. A esta gente no le importa nada".

"Estábamos bajando y Luque estaba abajo y no sé que dijo que Veronica reaccionó. No sé que le dijo". Además, contó la sorpresa que le generó verlo al acusado: "Se hizo la cara y cambió el físico. Es otra persona, la policía no lo conoció y pensó que era un empleado". Por su parte Guido Zaffora, periodista, comentó: "El quiere ser fisicoculturista, está trabajando para eso y es una de sus pasiones".

"Lo que cambió es que las defensas de tres de los defendidos acusaron a Luque y Cosachov de ser los que tomaban las decisiones. Los enfermeros, médica y después Ricardo Almirón (también enfermero)", contó.

¿Cómo sigue el juicio por la muerte de Maradona?

La primera jornada fue muy extensa y terminó cerca de las 19, con el compromiso de tratar de reducir la lista de testigos que eran más de 200 los ofrecidos y ahora serán 115. También se resolvió que no habrá jornada de juicio todos los días sino dos veces por semana y se estimó como presunta fecha de cierre para los alegatos la segunda semana de julio, antes de la feria judicial.

Si se transita por los caminos normales, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá su veredicto en agosto. Allí se sabrá si la Justicia considera que fue asesinado por dolo eventual con penas altísimas, si sólo se debió a mala praxis del tipo culposo con penas mucho menores que van de uno a cinco años de prisión o si nada de lo que hicieron los médicos tuvo incidencia en el resultado final.