Mario Ishii fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO
El intendente de José C. Paz fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para Latinoamérica.
El intendente municipal de José C. Paz, Mario Alberto Ishii fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO para Latinoamérica, un reconocimiento internacional que destaca la transformación educativa que viene impulsando en José C. Paz. La distinción llegó durante el II Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, que se desarrolla en La Paz, Baja California Sur, México, y reúne a 56 ciudades de la región junto a expertos internacionales.
Este nuevo rol coloca a José C. Paz en el mapa mundial de la educación inclusiva. Durante su gestión, Ishii construyó universidades públicas que hoy se llenan de hijos de trabajadores, demostrando que la educación superior es posible para todos los vecinos. La apuesta por el aprendizaje permanente transformó a la ciudad en un modelo de inclusión social y desarrollo sostenible reconocido en América, Europa, África y Asia.
La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO nuclea a 353 ciudades de 78 países, beneficiando a 390 millones de habitantes con oportunidades educativas a lo largo de toda la vida. La meta global es garantizar para 2030 el acceso universal al aprendizaje continuo, un objetivo que José C. Paz ya viene transitando con políticas concretas que ponen a la educación en el centro de cada acción municipal.
En su exposición ante líderes mundiales, Ishii defendió la educación pública como herramienta de cambio: "La enseñanza cambia a las personas que cambiarán al mundo". Este nuevo rol internacional se suma al protagonismo que el senador electo de Fuerza Patria alcanzó en la 6ta Cumbre Internacional de la UNESCO, realizada en Arabia Saudita en diciembre de 2024, donde presentó el modelo educativo de José C. Paz como ejemplo para el mundo.
