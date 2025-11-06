Mario Ishii fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO

En su exposición ante líderes mundiales, Ishii defendió la educación pública como herramienta de cambio: "La enseñanza cambia a las personas que cambiarán al mundo". Este nuevo rol internacional se suma al protagonismo que el senador electo de Fuerza Patria alcanzó en la 6ta Cumbre Internacional de la UNESCO, realizada en Arabia Saudita en diciembre de 2024, donde presentó el modelo educativo de José C. Paz como ejemplo para el mundo.