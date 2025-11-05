El estremecedor testimonio de los tíos de los chicos que quedaron huérfanos por un brutal choque

asesinato jose c paz

Ambos contaron que las dos familias pertenecen a una comunidad evangélica cristiana, que desde el primer momento los acompaña con oraciones y ayuda: "Somos todos de la iglesia, de ambas partes. La fe es lo que nos sostiene", afirmó Cristian.

Al ser consultados sobre si los chicos están al tanto de lo ocurrido, Jonathan contó: "Ayer, cuando les dieron el alta, pudimos hablar con ellos junto a psicólogos del municipio. Les explicamos que sus papás están descansando en el cielo. Después, cuando los cuerpos llegaron para el velorio, ellos pudieron despedirse. Fue durísimo, pero entendieron desde su fe".

En cuanto al estado de salud de la chica de 14 años, detalló: "Está en estado crítico. Cada día esperamos los partes médicos con esperanza. Es mi ahijada, estamos todos rezando por ella".

En este contexto, los tíos también denunciaron que ningún familiar de Michael Jean Carballo, imputado por provocar el siniestro vial, se comunicó con ellos: "Nadie se presentó, nadie llamó. Ni el chico que manejaba ni su familia. Entendemos que quizás tengan miedo, pero nosotros no buscamos venganza. Lo único que pedimos es Justicia. Que esto no quede impune", sostuvo Cristian.

En tanto, Jonathan expresó: "No le deseo el mal a nadie, pero sí quiero que la Justicia actúe. Mis sobrinos se quedaron sin padres por la imprudencia de alguien que venía a toda velocidad. Confiamos en la justicia terrenal, pero también en la de Dios".