El estremecedor testimonio de los tíos de los chicos que quedaron huérfanos por un brutal choque
Los hermanos de la pareja que murió en el siniestro vial de José C. Paz contaron cómo se organizaron para cuidar a los tres hijos del matrimonio.
El dramático testimonio de los familiares de las víctimas del brutal choque en José C. Paz, donde un joven que conducía una camioneta en estado de ebriedad impactó de lleno contra un Renault 12 en el que viajaba una pareja junto a sus tres hijos.
El trágico hecho ocurrió el sábado 1 de noviembre en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, cuando Michael Jean Carballo, que conducía una camioneta Amarok a gran velocidad, embistió el vehículo en el que viajaban Renzo y Eliana Benítez, quienes murieron en el acto. Sus tres hijos también resultaron heridos: Nehemías (7) y Agustín (11) ya fueron dados de alta, mientras que Sol Milagros (14) continúa internada en grave estado en el Hospital Garrahan.
Este martes, los hermanos de la pareja fallecida, contaron cómo se organizan para cuidar a los niños que quedaron huérfanos por el siniestro vial. "Esto nos cambió la vida para siempre. Mis sobrinos se quedaron sin mamá ni papá. Ahora somos nosotros, las dos familias, quienes los vamos a criar", expresó Jonathan Ramírez, hermano de Eliana, en diálogo con A24.
"Los chicos están a cargo de toda la familia, tanto la de mi hermana como la de mi cuñado. Siempre fuimos muy unidos y ahora más que nunca. Mi hermana Ruth firmó para quedar como responsable legal, por si hay que llevarlos al médico o hacer algún trámite, pero en realidad todos estamos con ellos", señaló Cristian Benítez, hermano de Renzo.
Conmocionado, Jonathan agregó: "Es un dolor que no se puede explicar. Pero confiamos en Dios y en la Justicia. Vamos a salir adelante por los chicos".
Ambos contaron que las dos familias pertenecen a una comunidad evangélica cristiana, que desde el primer momento los acompaña con oraciones y ayuda: "Somos todos de la iglesia, de ambas partes. La fe es lo que nos sostiene", afirmó Cristian.
Al ser consultados sobre si los chicos están al tanto de lo ocurrido, Jonathan contó: "Ayer, cuando les dieron el alta, pudimos hablar con ellos junto a psicólogos del municipio. Les explicamos que sus papás están descansando en el cielo. Después, cuando los cuerpos llegaron para el velorio, ellos pudieron despedirse. Fue durísimo, pero entendieron desde su fe".
En cuanto al estado de salud de la chica de 14 años, detalló: "Está en estado crítico. Cada día esperamos los partes médicos con esperanza. Es mi ahijada, estamos todos rezando por ella".
En este contexto, los tíos también denunciaron que ningún familiar de Michael Jean Carballo, imputado por provocar el siniestro vial, se comunicó con ellos: "Nadie se presentó, nadie llamó. Ni el chico que manejaba ni su familia. Entendemos que quizás tengan miedo, pero nosotros no buscamos venganza. Lo único que pedimos es Justicia. Que esto no quede impune", sostuvo Cristian.
En tanto, Jonathan expresó: "No le deseo el mal a nadie, pero sí quiero que la Justicia actúe. Mis sobrinos se quedaron sin padres por la imprudencia de alguien que venía a toda velocidad. Confiamos en la justicia terrenal, pero también en la de Dios".
