Mark Zuckerberg sorprendió y peleó con un campeón de UFC

La pasión de Zuckerberg por las MMA

El vínculo del fundador de Meta con las artes marciales no es nuevo. Desde hace varios años, Zuckerberg incorpora diferentes disciplinas de combate a su preparación física y tuvo la oportunidad de entrenar con reconocidos peleadores como Israel Adesanya y Alex Pereira.

También acompañó a Alexander Volkanovski durante una pelea por un título mundial y participó en competencias relacionadas con otras disciplinas de combate.

Su interés incluso llegó al ámbito profesional. Meta estableció acuerdos con UFC para desarrollar experiencias de realidad virtual vinculadas con el deporte a través de sus plataformas.

Zuckerberg también manifestó en distintas oportunidades su intención de competir de manera profesional y continúa entrenándose en diferentes modalidades de las artes marciales.

El combate que nunca fue contra Elon Musk

La pasión de Zuckerberg por las MMA también estuvo relacionada con una de las peleas más mediáticas que nunca llegaron a concretarse: el enfrentamiento con Elon Musk.

En 2023, ambos empresarios intercambiaron desafíos y llegaron a negociar la posibilidad de protagonizar un combate de MMA. Sin embargo, finalmente no lograron llegar a un acuerdo.

En las últimas semanas, Dana White, presidente de UFC, volvió a referirse a aquella posibilidad y señaló que incluso existieron conversaciones para realizar el evento en el Coliseo de Roma. El costo que implicaba organizar el espectáculo, sin embargo, volvió a complicar la posibilidad de que el esperado enfrentamiento finalmente se concrete.