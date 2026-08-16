Mark Zuckerberg sorprendió y peleó con un campeón de UFC
El CEO de Meta compartió imágenes de una sesión de sparring con Merab Dvalishvili sobre una plataforma flotante y volvió a mostrar su pasión por las artes marciales.
Mark Zuckerberg volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar una faceta que desde hace años forma parte de su rutina: las artes marciales mixtas. El CEO de Meta compartió un video de un entrenamiento junto al georgiano Merab Dvalishvili, excampeón de peso gallo de UFC, aunque esta vez el escenario fue tan llamativo como el propio sparring.
La sesión tuvo lugar sobre una plataforma acolchada ubicada en medio de un lago, donde ambos realizaron distintos ejercicios que incluyeron golpes, patadas y derribos. Las imágenes rápidamente llamaron la atención en redes sociales y hasta recibieron comentarios de figuras vinculadas al mundo de las MMA, entre ellas Jon Jones.
El entrenamiento de Zuckerberg con Merab Dvalishvili
En el video, Zuckerberg dejó ver parte de la preparación que lleva adelante para mejorar su desempeño en las artes marciales. El empresario intercambió movimientos con Dvalishvili y mostró una evolución que sus seguidores ya pudieron observar en otras ocasiones.
El entrenamiento tuvo además un momento particular cuando unas personas que navegaban por el lago se acercaron en un bote y bromearon con Zuckerberg porque estaba sin camiseta.
El empresario explicó, con tono irónico, que había sido una sugerencia de Dvalishvili para darle una apariencia más cercana a la de un peleador. La situación terminó entre risas y un gesto del propio Zuckerberg que dejó en claro que se trataba de una broma.
La pasión de Zuckerberg por las MMA
El vínculo del fundador de Meta con las artes marciales no es nuevo. Desde hace varios años, Zuckerberg incorpora diferentes disciplinas de combate a su preparación física y tuvo la oportunidad de entrenar con reconocidos peleadores como Israel Adesanya y Alex Pereira.
También acompañó a Alexander Volkanovski durante una pelea por un título mundial y participó en competencias relacionadas con otras disciplinas de combate.
Su interés incluso llegó al ámbito profesional. Meta estableció acuerdos con UFC para desarrollar experiencias de realidad virtual vinculadas con el deporte a través de sus plataformas.
Zuckerberg también manifestó en distintas oportunidades su intención de competir de manera profesional y continúa entrenándose en diferentes modalidades de las artes marciales.
El combate que nunca fue contra Elon Musk
La pasión de Zuckerberg por las MMA también estuvo relacionada con una de las peleas más mediáticas que nunca llegaron a concretarse: el enfrentamiento con Elon Musk.
En 2023, ambos empresarios intercambiaron desafíos y llegaron a negociar la posibilidad de protagonizar un combate de MMA. Sin embargo, finalmente no lograron llegar a un acuerdo.
En las últimas semanas, Dana White, presidente de UFC, volvió a referirse a aquella posibilidad y señaló que incluso existieron conversaciones para realizar el evento en el Coliseo de Roma. El costo que implicaba organizar el espectáculo, sin embargo, volvió a complicar la posibilidad de que el esperado enfrentamiento finalmente se concrete.
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