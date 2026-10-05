Una pareja viajaba en moto cuando un rayo los alcanzó: la mujer murió y el hombre quedó herido

La investigación por la muerte

En el hospital no pudieron confirmar si el fallecimiento de Lator fue consecuencia directa de una descarga eléctrica, por lo que el médico interviniente recomendó realizar una autopsia.

El caso quedó en manos del fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano, quien ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula "De oficio P/Sup./Muerte por causa dudosa" y dispuso la autopsia correspondiente, según informó Diario Época.

Dolorosa tragedia en Punta Lara: murió un bebé de 10 días tras un choque múltiple

Un bebé de 10 días murió tras un trágico choque ocurrido en Punta Lara y la Justicia imputó al conductor de uno de los vehículos por homicidio culposo.

El incidente vial ocurrió cerca de las 22 del domingo en la intersección de Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, en dicha localidad bonaerense del partido de Ensenada.

El recién nacido viajaba junto a su madre y a su hermano de 3 años en una Fiat Fiorino que fue impactada desde atrás por una Ford EcoSport. Como consecuencia de la colisión, sufrió graves heridas y fue trasladado al Hospital de Niños de La Plata, donde falleció pocas horas después.

Según informaron fuentes policiales, en el utilitario viajaban Yasmín Jaimon, de 24 años, junto a sus hijos J. L., de 3 años, y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días.

La joven también resultó herida y debió recibió atención médica. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre la evolución del resto de las personas lesionadas.

La EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien fue demorado e imputado por homicidio culposo. La investigación quedó a cargo de la UFI N°10 de La Plata.

Investigan cómo ocurrió el choque

Por el momento, no existe una reconstrucción oficial que permita determinar con precisión cómo ocurrió la colisión ni a qué velocidad circulaban los vehículos involucrados.

Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento del choque y esas imágenes serán incorporadas al expediente, junto con las pericias sobre ambos rodados y los testimonios de quienes presenciaron el hecho.

Después del choque, un grupo de personas se concentró en el lugar y, según el informe policial, los agentes debieron resguardar al conductor de la EcoSport. Además, algunos presentes arrojaron objetos contra móviles policiales, que sufrieron daños.

Ahora, la UFI N° 10 de La Plata deberá establecer cómo se produjo la colisión y qué grado de responsabilidad les corresponde a los involucrados. Hasta el momento, Pacheco es el único imputado en la causa por la muerte del bebé.