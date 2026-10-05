Cambió el pronóstico y un triple tormentón obligará a cambiar planes en el AMBA: cuándo llega

Las marcas térmicas se situarán entre los 13 °C y los 18 °C, acompañadas de vientos moderados a fuertes provenientes del sector sudeste con ráfagas de hasta 53 km/h.

Se vienen fuertes lluvias en el AMBA.

Finalmente, el comienzo del fin de semana mantendrá las condiciones adversas. Para el sábado 10 se anticipa un 80% de probabilidad de lluvias, con un acumulado proyectado en torno a 1,3 mm.

El registro de temperatura marcará una mínima de 13 °C y una máxima de 17 °C, mientras que la intensidad del viento continuará con rachas que alcanzarán los 48 km/h.