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Cambió el pronóstico y un triple tormentón obligará a cambiar planes en el AMBA: cuándo llega

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El sitio Meteored anticipó la llegada de lluvias y tormentas al AMBA para esta semana. Todos los detalles y a partir de cuándo se cubrirá el cielo.

Cambió el pronóstico y un triple tormentón obligará a cambiar planes en el AMBA: cuándo llega

Cambió el pronóstico y un triple tormentón obligará a cambiar planes en el AMBA: cuándo llega

Tras un domingo con sol brillante y un lunes algo más inestable, las previsiones meteorológicas publicadas por la plataforma Meteored echan por tierra la idea de una semana soleada: el tiempo presentará un escenario cambiante en los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) gracias a un triple tormentón.

Hay que destacar que la presencia de lluvias y tormentas estará concentrada en el miércoles, viernes y sábado. Conocé acá los detalles.

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cambió el pronóstico y un triple tormentón obligará a cambiar planes en el AMBA: cuándo llega

De acuerdo a lo indicado por el sitio Meteored, el miércoles 7 de octubre se perfila como la jornada más inestable del período. La previsión indica un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, con una acumulación estimable en torno a los 15 mm.

La temperatura oscilará entre los 14 °C de mínima y los 18 °C de máxima, enmarcada por un incremento notable en la velocidad del viento, con ráfagas de hasta 51 km/h.

En tanto y tras una tregua parcial durante el jueves, la inestabilidad retornará el viernes 9. Para este día se prevé un 70% de probabilidad de precipitaciones, aunque con volúmenes considerablemente menores, proyectando un acumulado de apenas 0,7 mm.

Las marcas térmicas se situarán entre los 13 °C y los 18 °C, acompañadas de vientos moderados a fuertes provenientes del sector sudeste con ráfagas de hasta 53 km/h.

Se vienen fuertes lluvias en el AMBA.

Se vienen fuertes lluvias en el AMBA.

Finalmente, el comienzo del fin de semana mantendrá las condiciones adversas. Para el sábado 10 se anticipa un 80% de probabilidad de lluvias, con un acumulado proyectado en torno a 1,3 mm.

El registro de temperatura marcará una mínima de 13 °C y una máxima de 17 °C, mientras que la intensidad del viento continuará con rachas que alcanzarán los 48 km/h.

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