Cambió el pronóstico y un triple tormentón obligará a cambiar planes en el AMBA: cuándo llega
El sitio Meteored anticipó la llegada de lluvias y tormentas al AMBA para esta semana. Todos los detalles y a partir de cuándo se cubrirá el cielo.
Tras un domingo con sol brillante y un lunes algo más inestable, las previsiones meteorológicas publicadas por la plataforma Meteored echan por tierra la idea de una semana soleada: el tiempo presentará un escenario cambiante en los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) gracias a un triple tormentón.
Hay que destacar que la presencia de lluvias y tormentas estará concentrada en el miércoles, viernes y sábado. Conocé acá los detalles.
Cambió el pronóstico y un triple tormentón obligará a cambiar planes en el AMBA: cuándo llega
De acuerdo a lo indicado por el sitio Meteored, el miércoles 7 de octubre se perfila como la jornada más inestable del período. La previsión indica un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, con una acumulación estimable en torno a los 15 mm.
La temperatura oscilará entre los 14 °C de mínima y los 18 °C de máxima, enmarcada por un incremento notable en la velocidad del viento, con ráfagas de hasta 51 km/h.
En tanto y tras una tregua parcial durante el jueves, la inestabilidad retornará el viernes 9. Para este día se prevé un 70% de probabilidad de precipitaciones, aunque con volúmenes considerablemente menores, proyectando un acumulado de apenas 0,7 mm.
Las marcas térmicas se situarán entre los 13 °C y los 18 °C, acompañadas de vientos moderados a fuertes provenientes del sector sudeste con ráfagas de hasta 53 km/h.
Finalmente, el comienzo del fin de semana mantendrá las condiciones adversas. Para el sábado 10 se anticipa un 80% de probabilidad de lluvias, con un acumulado proyectado en torno a 1,3 mm.
El registro de temperatura marcará una mínima de 13 °C y una máxima de 17 °C, mientras que la intensidad del viento continuará con rachas que alcanzarán los 48 km/h.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario