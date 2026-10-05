"Estoy muy emocionado": las palabras del elegido para cantar el Himno en la despedida de Lionel Messi

Además, compartió distintos momentos con la Selección Argentina. En 2022 interpretó el himno en partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar: ante Colombia, en el estadio Mario Alberto Kempes, y frente a Venezuela, en la Bombonera.

También en el Estadio Alberto J. Armando, estuvo a cargo del canto patrio durante la despedida de la Selección argentina antes de su viaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.