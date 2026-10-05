"Estoy muy emocionado": las palabras del elegido para cantar el Himno en la despedida de Lionel Messi
El excombatiente de Malvinas compartió un conmovedor video para confirmar su presencia en la noche histórica de la Selección en el Monumental.
En un emotivo mensaje dirigido a sus seres queridos y seguidores en las redes sociales, Fabio Santana confirmó, visiblemente conmovido, que será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino en la despedida de Lionel Messi. El excombatiente de la Guerra de Malvinas no ocultó la movilización interior que le provoca asumir semejante distinción en un evento tan importante y que seguramente será recordada por mucho tiempo.
La apertura de su testimonio estuvo cargada de intimidad y gratitud hacia su círculo cercano: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren", comenzó expresando el artista matancero ante la cámara al dar paso al anuncio.
El anuncio en primera persona
A la hora de detallar el compromiso patrio que afrontará este martes 6 de octubre, Santana volcó sin rodeos el orgullo que representa la convocatoria para su carrera y su historia de vida: "Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro Himno Nacional, en lo que es la despedida de Lionel Messi en el Monumental".
De esta manera, las palabras de Santana reflejan el alto valor simbólico de una jornada que volverá a unir el reconocimiento al héroe de Malvinas con el homenaje popular al capitán y figura máxima del fútbol argentino.
No es la primera vez
Fabio Santana ya es todo un experto en esto de cantar el Himno Nacional en eventos deportivos. Durante su trayectoria Santana fue parte de la ceremonia de la Copa Davis 2011, los festejos por los 75 años del Turismo Carretera, partidos de Los Pumas, en la final del Apertura 2026 entre River y Belgrano, en Córdoba y un clásico entre Nueva Chicago y All Boys.
Además, compartió distintos momentos con la Selección Argentina. En 2022 interpretó el himno en partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar: ante Colombia, en el estadio Mario Alberto Kempes, y frente a Venezuela, en la Bombonera.
También en el Estadio Alberto J. Armando, estuvo a cargo del canto patrio durante la despedida de la Selección argentina antes de su viaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
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