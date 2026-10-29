Lesbicidio en Barracas: la fiscalía pidió prisión perpetua para el acusado por el triple femicidio

Durante el proceso ante en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires se escucharon testimonios de cómo el supuesto autor de los crímenes hostigaba de forma sistemática a las mujeres y las calificaba de "tortas".

Tal como consta en el sitio Fiscales.gob.ar, el fiscal Fernández Buzzi resaltó en su alegato que Barrientos "sentía claramente desprecio y aversión" hacia la orientación sexual de las víctimas.

"El crimen estuvo motivado en un sentimiento muy profundo y visceral: el odio que sentía hacía las víctimas. No sólo las quemó vivas sino que lo hizo de noche, adentro de su habitación, donde convivían", expresó el funcionario judicial.

El fiscal de la causa de Barracas, Fernández Buzzi, pidió prisión perpetua para el acusado.

Formalmente, el fiscal acusó a Barrientos de homicidio agravado por haber sido cometido con violencia de género, por odio a la orientación sexual de las víctimas, por ensañamiento y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común.

Fernández Buzzi consideró que hay tres homicidios consumados y un intento de asesinato, en el caso de Sofía.

El lunes de esta semana las querellas de la Defensoría Pública de Víctima (que representa a los familiares de Pamela Cobbas y Roxana Figueroa); la abogada Luciana Sánchez (cuya clienta es Sofía) y la querella encarada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (que representa a la familia de Andrea Amarante) pidieron también prisión perpetua para el acusado.