Lesbicidio en Barracas: la fiscalía pidió prisión perpetua para el acusado por el triple femicidio
El fiscal sostuvo que "el motivo del crimen fue el odio" que Justo Fernando Barrientos tenía contra las víctimas, que compartían pieza en un hotel de Barracas.
El fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi pidió este jueves que se le imponga una pena de prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos por el triple femicidio perpetrado en mayo de 2024, cuando el hombre prendió fuego un hotel de Barracas específicamente para atacar a cuatro mujeres lesbianas que residían allí.
La masacre de Barracas se desarrolló durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024, cuando Justo Fernando Barrientos, hoy de 69 años, prendió fuego el cuarto donde dormían Sofía Castro Riglos, Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante.
Las víctimas sufrieron quemaduras graves pero lograron llegar al sector de las duchas del hotel para mitigar las lesiones. Barrientos las persiguió, las golpeó y las prendió fuego de nuevo.
Eventualmente las mujeres fueron rescatadas por personal policial y del SAME, pero Pamela, Mercedes y Andrea fallecieron en los días siguientes debido a las lesiones sufridas.
Sólo Sofía, que tenía 49 años en ese momento, sobrevivió a la masacre y recibió el alta en el Instituto del Quemado casi un mes más tarde, el 3 de junio de 2024. Sus médicos recomendaron que no prestara declaración en el juicio.
Durante el proceso ante en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires se escucharon testimonios de cómo el supuesto autor de los crímenes hostigaba de forma sistemática a las mujeres y las calificaba de "tortas".
Tal como consta en el sitio Fiscales.gob.ar, el fiscal Fernández Buzzi resaltó en su alegato que Barrientos "sentía claramente desprecio y aversión" hacia la orientación sexual de las víctimas.
"El crimen estuvo motivado en un sentimiento muy profundo y visceral: el odio que sentía hacía las víctimas. No sólo las quemó vivas sino que lo hizo de noche, adentro de su habitación, donde convivían", expresó el funcionario judicial.
Formalmente, el fiscal acusó a Barrientos de homicidio agravado por haber sido cometido con violencia de género, por odio a la orientación sexual de las víctimas, por ensañamiento y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común.
Fernández Buzzi consideró que hay tres homicidios consumados y un intento de asesinato, en el caso de Sofía.
El lunes de esta semana las querellas de la Defensoría Pública de Víctima (que representa a los familiares de Pamela Cobbas y Roxana Figueroa); la abogada Luciana Sánchez (cuya clienta es Sofía) y la querella encarada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (que representa a la familia de Andrea Amarante) pidieron también prisión perpetua para el acusado.
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