McDonald's inauguró nuevo local en el Barrio Chino, el único del país con productos inspirados en la cocina oriental

En línea con su programa Receta del Futuro, McDonald’s incorporó en este nuevo restaurante tecnologías y procesos que reducen el impacto ambiental: cuenta con recuperación de agua, equipos de aire acondicionado VRV, iluminación LED y un sistema de gestión inteligente de energía ERS.

Este local cuenta con una superficie de 800 m², capacidad en su interior para 147 clientes y múltiples espacios diseñados para ofrecer comodidad, agilidad y entretenimiento: una cinta transportadora para los pedidos, novedad que se destacará frente a los otros restaurantes del país, junto con kioscos digitales, cartelería digital, AutoMac, Playland y un sector de McCafé.

Con esta apertura, la compañía reafirma su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la generación de empleo joven, consolidando su liderazgo en el sector gastronómico del país.